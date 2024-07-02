Глава IW вимагає 300 млрд євро для оснащення Бундесверу

На думку Міхаеля Гютера, запланованих 100 мільярдів євро для модернізації Бундесверу недостатньо. Для того, щоб зробити німецьку армію справді боєздатною, потрібно від 250 до 300 мільярдів євро, вважає економіст.

Глава Інституту німецької економіки (IW) Міхаель Гютер (Michael Hüther) закликав виділити значно більше коштів для переоснащення Бундесверу. "Спеціальний фонд для Бундесверу становить 100 мільярдів євро. Цього недостатньо. Нам потрібно збільшити його до 250 - 300 мільярдів євро. Лише так ми забезпечимо оснащення нашої армії, необхідне для ведення війни", - заявив він в інтерв'ю газеті Rheinische Post, оприлюдненому у вівторок, 2 червня.

"За часів "холодної війни" Федеративна Республіка на чолі з канцлером миру Віллі Брандтом (Willy Brandt) витрачала 3,5 відсотка ВВП на оборону. Зараз ми вперше досягли рівня двох відсотків на тлі важкої кризи. Для поточних витрат цього поки що достатньо. Але оснащення Бундесверу залишається вельми жалюгідним", - підкреслив він.

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Німеччині під силу фінансувати збільшення спецфонду Бундесверу

За словами Гютера, Німеччині цілком під силу фінансувати і більший спеціальний фонд для збройних сил ФРН. "Адже мирні дивіденди з 1990 року склали близько 600 мільярдів євро", - сказав він, зазначивши, що ці кошти не були інвестовані в інфраструктуру, цифровізацію або систему освіти.

"Ці кошти були частково використані для зниження заборгованості. Але здебільшого ми їх споживали. Тепер це нам відгукується", - констатував глава IW.

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