Глава ЦРУ припустив, що Путін помститься Пригожину пізніше
Президент Росії Володимир Путін спробує максимально врегулювати наслідки заколоту ватажка приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євгена Пригожина, щоб поквитатися з ним пізніше. Таку думку висловив директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс на безпековому форумі Інституту Аспена, відео з якого було опубліковане в п'ятницю, 21 липня.
"Що ми бачимо, так це заплутаний танець Пригожина з Путіним. Я думаю, що Путін - із тих, хто вважає, що помста - це страва, яку подають холодною. Він спробує заспокоїти ситуацію, наскільки це можливо. Я здивуюся, якщо Пригожин уникне подальшої відплати", - сказав Бернс.
На думку директора ЦРУ, перш ніж звести з Пригожиним рахунки, Путін спробує виграти час і відокремити того від ПВК "Вагнер", яка важлива Кремлю через її діяльність в Україні, країнах Африки та Близького Сходу.
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США знали про підготовку заколоту
Бернс підтвердив, що США знали про плани Пригожина, додавши, що розвиток подій був багато в чому передбачуваним на тлі критики власника ПВК на адресу міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника генерального штабу Валерія Герасимова.
На думку директора ЦРУ, протягом більшої частини з 36 годин повстання російські служби безпеки, військові та особи, які ухвалюють рішення, "здавалося, пливуть за течією". "Багато росіян, які спостерігали за цим і звикли до образу Путіна як арбітра порядку, ставили запитання: "Король голий?" або, принаймні, "Чому він так довго одягається?" - сказав Бернс.
Відповідаючи на запитання про долю генерала Сергія Суровікіна, який, за непідтвердженою інформацією ЗМІ, після повстання був затриманий і перебуває під вартою, Бернс сказав: "Не думаю, що зараз він користується великою свободою".
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