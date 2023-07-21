Глава ЦРУ припустив, що Путін помститься Пригожину пізніше

Президент РФ Володимир Путін спробує спочатку виграти час і відокремити Євгена Пригожина від важливої Кремлю ПВК "Вагнер", вважає директор ЦРУ Вільям Бернс.

Президент Росії Володимир Путін спробує максимально врегулювати наслідки заколоту ватажка приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євгена Пригожина, щоб поквитатися з ним пізніше. Таку думку висловив директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс на безпековому форумі Інституту Аспена, відео з якого було опубліковане в п'ятницю, 21 липня.

"Що ми бачимо, так це заплутаний танець Пригожина з Путіним. Я думаю, що Путін - із тих, хто вважає, що помста - це страва, яку подають холодною. Він спробує заспокоїти ситуацію, наскільки це можливо. Я здивуюся, якщо Пригожин уникне подальшої відплати", - сказав Бернс.

На думку директора ЦРУ, перш ніж звести з Пригожиним рахунки, Путін спробує виграти час і відокремити того від ПВК "Вагнер", яка важлива Кремлю через її діяльність в Україні, країнах Африки та Близького Сходу.

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США знали про підготовку заколоту

Бернс підтвердив, що США знали про плани Пригожина, додавши, що розвиток подій був багато в чому передбачуваним на тлі критики власника ПВК на адресу міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника генерального штабу Валерія Герасимова.

На думку директора ЦРУ, протягом більшої частини з 36 годин повстання російські служби безпеки, військові та особи, які ухвалюють рішення, "здавалося, пливуть за течією". "Багато росіян, які спостерігали за цим і звикли до образу Путіна як арбітра порядку, ставили запитання: "Король голий?" або, принаймні, "Чому він так довго одягається?" - сказав Бернс.

Відповідаючи на запитання про долю генерала Сергія Суровікіна, який, за непідтвердженою інформацією ЗМІ, після повстання був затриманий і перебуває під вартою, Бернс сказав: "Не думаю, що зараз він користується великою свободою".

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