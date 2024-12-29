Гібридна атака РФ може призвести до значних жертв - НАТО

Посадовець НАТО стурбований тим, що одного разу гібридна атака РФ може набути більшого масштабу та призвести до великої кількості жертв та значних економічних втрат.

Існує "реальна перспектива" того, що неконвенційний напад Росії на НАТО, на кшталт диверсії або підпалу, призведе до "значних" жертв. Про це заявив заступник помічника генерального секретаря НАТО з питань інновацій, гібридних і кібернетичних технологій Джеймс Аппатурай в інтерв'ю Sky News, оприлюдненому у неділю, 29 грудня.

Аппатурай, який працює над оновленням стратегії НАТО щодо відстеження і стримування так званої гібридної війни, заявив, що члени Альянсу повинні чіткіше домовлятися між собою і вказувати Москві на те, який рівень ворожих дій в "сірій зоні" може спровокувати відповідь союзників, зокрема застосування військової сили.

На його переконання, 32 країни-члени НАТО вже опинилися в ситуації "жаби у окропі", коли гібридні атаки, в яких підозрюється Росія, по всій Європі, США і Канаді наближаються до рівня, який ще п'ять років тому був би "абсолютно неприйнятним". Аппатурай відзначив особливе поширення "кінетичних" ді" після початку повномасштабної війни РФ проти України - таких як пошкодження підводних кабелів, диверсії в будівлях і встановлення запалювальних пристроїв у вантаж літаків.

"Ми точно можемо нарахувати десятки. До 100 точно. Але є ще багато зірваних змов", - сказав Аппатурай. За його словами, збільшення кількості таких атак стало реакцією Кремля на військову підтримку України з боку Заходу, а також переконанням, що Захід налаштований проти РФ, що, за словами чиновника, не відповідає дійсності. Натомість Захід намагається стримати Москву від нападів на своїх сусідів, сказав він.

"Що мене справді турбує, так це те, що одна з цих атак, як я вже казав, прорветься назовні у великому масштабі, - наголосив Аппатурай. - Отже, існує реальна перспектива того, що одна з цих атак призведе до великої кількості жертв або дуже значної економічної шкоди".

Саме тому, за його словами, НАТО працює над оновленням стратегії, яка востаннє була змінена в 2015 році - коли загроза була зовсім іншою. Це передбачає складання планів щодо усіх гібридних атак, які підозрюються з боку Росії та інших вороже налаштованих гравців, зокрема Китаю, Ірану і Північної Кореї. Оновлену політику мають затвердити на саміті НАТО в 2025 році.

Єрмак попередив НАТО про потенційні гібридні загрози РФ

Водночас керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на тлічергового пошкодження в Балтійському морі підводних кабелів закликав Європу та країни НАТО "розглядати ризики появи гібридних загроз на кордонах". Він наголосив, що так званий тіньовий флот РФ, кораблі якого підозрюються в причетності до диверсій з кабелями, "може бути не єдиною такою загрозою від РФ".

"Поява на кордонах країн НАТО переодягнених у російську форму військових КНДР, або ж іранських проксі - це цілком реально, якщо не зупинити Росію зараз. Військові КНДР вже воюють на території Європи. Хто міг про це подумати раніше?" - написав Єрмак у Telegram. Він наголосив, що нині той момент, що "вимагає сильних рішень та сильних дій".

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