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КонфліктиУкраїна

Гетьманчук: Призначання Келлога більш позитивне для України

Олександр Куницький
29 листопада 2024 р.

У деяких питаннях позиція майбутнього "мирного посланця" Дональда Трампа не збігається з українською, і над цим можна і потрібно працювати, вважає директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук.

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Український та американський державні прапори
Прапори України та СШАФото: Getty Images/AFP/Y. Dyachyshyn

Призначення генерала у відставці Кіта Келлога на посаду спеціального представника з питань України та Росії в майбутній адміністрації Дональда Трампа є позитивним, хоча деякі його переконання не влаштовують Україну. Таку думку в коментарі DW висловила у п'ятницю, 29 листопада, директорка київського аналітичного центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук.

"На сьогодні дуже складно ще сказати якою буде ця співпраця. Поки що, я думаю, що це не найгірше, далеко не найгірше призначення, і зокрема з огляду на деяких кандидатів, які називались на цю посаду. Призначання Келлога скоріше позитивне для України", - сказала вона.

За її словами, голос Келлога є авторитетним для Трампа, і дуже добре, що "він опікуватиметься питаннями України фактично на щоденній основі, а не в перервах між Близьким Сходом, Центральною Америкою тощо".

"Дуже позитивним моментом є те, що він відвідував Україну, причому не тільки Київ, а й Харків, Ізюм, Донецьку область, Одесу, Ізмаїл. Ну і варто також пам'ятати, що він має 40-річний досвід військового. Тому з військової точки зору очевидно, що він буде дуже добре розуміти ситуацію", - зазначила експертка.

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Гетьманчук: Є спільні та відміні позиції Келлога та України

При цьому Келлог, як зауважила Гетьманчук, раніше висловлював багато позицій, які Україна вітає. "Є дуже коректне трактування щодо слабкої позиції в США на початку вторгнення, браку лідерства для того, аби завадити початку війни, щодо повільних постачань зброї. Нещодавно, він заявив, що дозвіл на далекобійні удари мав бути ще рік тому", - зазначила вона.

Водночас, за її словами, є дуже серйозні питання, в яких позиція Келлога не збігається з українською, і над якими потрібно дуже попрацювати. "Зокрема, питання щодо поступового зняття санкцій щодо Росії, заморожування війни на лінії фронту та членства України в НАТО", - пояснила Гетьманчук.

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Гетьманчук: Україні варто призначити свого спецпредставника

З огляду на це, на її думку, потрібно розуміти, хто буде візаві Келлога з українського боку. "Треба людина, яка постійно з ним комунікуватиме зрозумілою мовою. Треба серйозно дійсно подумати, хто це має бути. Щоб не було так, що від України буде одна особа, яка буде взаємодіяти з усіма американськими з ключовими посадовцями. Це навіть просто фізично неможливо. Україні потрібно теж активніше використовувати і застосовувати інструмент спеціальних представників щодо дуже важливих країн, регіонів і питань", - вважає Гетьманчук і додає, що на таку роль міг би підійти хтось із колишніх міністрів закордонних справ.

Втім, вона не очікує, що спецпредставник від України буде призначений. "Я думаю, що цим займатиметься хтось з нинішніх діючих осіб, може знову глава Офісу президента України Андрій Єрмак, а може хтось інший", - прогнозує Гетьманчук.

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