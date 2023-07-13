Gepard, снаряди й інше: ФРН передала Києву нові озброєння
Німеччина передала Україні шість зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, понад три тисячі артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, понад тисячу димових снарядів калібру155 мм, а також більше 24 тисяч боєприпасів калібру 40 мм. Такими є дані оновленого списку переданої Україні військової техніки, обладнання, автотранспорту та озброєння, опублікованого на сайті уряду Німеччини і оновленого 12 липня.
Згідно зі списком з інженерних засобів Берліном також передані один міст для мостоукладальників Biber, а також сам мостоукладальник, п'ять прикордонно-патрульних автомобілів, 10 лазерних цілевказівників IRIS-T SLM, один великовантажний сідловий тягач та чотири причепи до нього і поставлених раніше тягачів.
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Крім того, вперше Укаїні передані два комплекти запчастин для безпілотника VECTOR, а також 10 одиниць пультів управління вогнем для IRIS-T SLM.
Нагадаємо, загальне фінансування військової допомоги Україні від уряду ФРН становить 5,4 мільярда євро на 2023 рік, фінансування за 2022 рік становило два мільярди євро.