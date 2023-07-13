Gepard, снаряди й інше: ФРН передала Києву нові озброєння

Німеччина передала Україні чергову партію військової техніки, обладнання, автотранспорту та озброєння. Зокрема, до неї увійшли шість установок Gepard.

Німеччина передала Україні шість зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, понад три тисячі артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, понад тисячу димових снарядів калібру155 мм, а також більше 24 тисяч боєприпасів калібру 40 мм. Такими є дані оновленого списку переданої Україні військової техніки, обладнання, автотранспорту та озброєння, опублікованого на сайті уряду Німеччини і оновленого 12 липня.

Згідно зі списком з інженерних засобів Берліном також передані один міст для мостоукладальників Biber, а також сам мостоукладальник, п'ять прикордонно-патрульних автомобілів, 10 лазерних цілевказівників IRIS-T SLM, один великовантажний сідловий тягач та чотири причепи до нього і поставлених раніше тягачів.

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Крім того, вперше Укаїні передані два комплекти запчастин для безпілотника VECTOR, а також 10 одиниць пультів управління вогнем для IRIS-T SLM.

Нагадаємо, загальне фінансування військової допомоги Україні від уряду ФРН становить 5,4 мільярда євро на 2023 рік, фінансування за 2022 рік становило два мільярди євро.