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Gepard, снаряди й інше: ФРН передала Києву нові озброєння

Олена Перепадя
36 хв. тому

Німеччина передала Україні чергову партію військової техніки, обладнання, автотранспорту та озброєння. Зокрема, до неї увійшли шість установок Gepard.

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Зенітна САУ "Гепард"
Зенітна САУ "Гепард"Фото: Thomas Imo/photothek/picture alliance

Німеччина передала Україні шість зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, понад три тисячі артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, понад тисячу димових снарядів калібру155 мм, а також більше 24 тисяч боєприпасів калібру 40 мм. Такими є дані оновленого списку переданої Україні військової техніки, обладнання, автотранспорту та озброєння, опублікованого на сайті уряду Німеччини і оновленого 12 липня.

Згідно зі списком з інженерних засобів Берліном також передані один міст для мостоукладальників Biber, а також сам мостоукладальник, п'ять прикордонно-патрульних автомобілів, 10 лазерних цілевказівників IRIS-T SLM, один великовантажний сідловий тягач та чотири причепи до нього і поставлених раніше тягачів.

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Крім того, вперше Укаїні передані два комплекти запчастин для безпілотника VECTOR, а також 10 одиниць пультів управління вогнем для IRIS-T SLM.

Нагадаємо, загальне фінансування військової допомоги Україні від уряду ФРН становить 5,4 мільярда євро на 2023 рік, фінансування за 2022 рік становило два мільярди євро.

На захисті неба: як працюють німецькі "Гепарди"

 

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