Геополітика

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Докладно

Сувенірні матрьошки з лідерами Китаю та РФ

Експерт про зв'язки Сі та Путіна та дії Китаю на тлі війни

Експерт про зв'язки Сі та Путіна та дії Китаю на тлі війни

В інтерв'ю DW політолог з Трірського університету Дірк Шмідт про те, що ховається за цією дружбою.
Політика24 березня 2023 р.
Китайський лідер Сі Цзіньпін здійснив триденний візит до Москви, березень 2023

У ЄС замислились над поворотом у відносинах з Китаєм

У ЄС замислились над поворотом у відносинах з Китаєм

У Брюсселі зростає занепокоєння тим, що Пекін розглядає варіанти постачання зброї РФ. Чи готові у ЄС до рішучих кроків?
Політика23 березня 2023 р.
Сі Цзіньпін відвідав Москву з триденним візитом

З чим Сі Цзіньпінь повертається після візиту до Путіна

З чим Сі Цзіньпінь повертається після візиту до Путіна

Поїздка Сі Цзіньпіня до Москви показала, що Росія стає дедалі більш залежною від Китаю, вважають оглядачі.
Політика22 березня 2023 р.
Фінський солдат (архівне фото)

Експертка про те, як Фінляндія відгороджується від РФ

Експертка про те, як Фінляндія відгороджується від РФ

Як війна в Україні змінила ставлення Фінляндії до Росії - пояснила DW Мінна Оландер.
Конфлікти7 березня 2023 р.
Олаф Шольц і Джо Байден під час зустрічі у Вашингтоні, 3 березня 2023

Візит Шольца до США: про що говорили за зачиненими дверима?

Візит Шольца до США: про що говорили за зачиненими дверима?

Зустріч Шольца і Байдена за закритими дверима вважають знаковою в контексті війни РФ проти України. Репортаж DW зі США.
Політика4 березня 2023 р.
Мануела Швезіґ

Токсичний "Газпром", або Персональна справа Мануели Швезіґ

Токсичний "Газпром", або Персональна справа Мануели Швезіґ

Скандал з фондом, створеним на гроші з РФ на допомогу "Північному потоку-2", став темою дебатів у Бундестазі.
Закон і право2 березня 2023 р.
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Політика18 березня 2022 р.
Після підписання Державного договору, Відень, 15 травня 1955 року

Австрійська модель для України?

Віденський історик в інтерв'ю DW про те, чому Україні не пасує нейтралітет.
Політика10 лютого 2022 р.
США на тлі загрози вторгнення Росії в Україну перекидають додаткові війська до Європи

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Як Москва успішно грає на струнах націоналістів у низці країн Південно-Східної Європи.
Конфлікти10 лютого 2022 р.
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За що критикують позицію ФРН у конфлікті довкола України

Перша зовнішньополітична криза перед якою постав новий уряд ФРН поволі перетворюється на іміджеву катастрофу.
Конфлікти2 лютого 2022 р.
Російський комплекс "Іскандер"

Британський експерт про зброю, якої найбільше потребує Київ

Якої зброї потребує Україна для зміни балансу сил? Про це DW говорила з британським військовим експертом.
Конфлікти28 січня 2022 р.
Українські військові біля Щастя на Луганщині

Українська криза та геополітичні амбіції ЄС

Міністри закордонних справ ЄС радяться щодо вироблення спільної позиції в українській кризі.
Політика14 січня 2022 р.
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Точка зору

Міодраг Шоріч

Росія та Китай - нерівне партнерство

Міодраг Шоріч
Коментар
Політика10 березня 2023 р.
Portrait Prof. Dr. Dr. Alexander Görlach

Китай не сприяє миру в Україні

Александер Ґерлах
Коментар
Політика1 березня 2023 р.
Portrait Prof. Dr. Dr. Alexander Görlach

Сі Цзіньпін і Володимир Путін - разом проти США

Александер Ґерлах
Коментар
Конфлікти21 грудня 2022 р.
Роман Гончаренко

Вербальне роззброєння Анналени Бербок у Москві

Роман Гончаренко
Коментар
Конфлікти19 січня 2022 р.
Федір Крашенінніков

Путін підвищує ставки, тому що час працює проти нього

Федір Крашенінніков
Гостьовий коментар
Конфлікти22 грудня 2021 р.
Ніколас Буссе

Коментар FAZ: Нереалістичні вимоги Путіна

Ніколас Бусcе
Гостьовий коментар
Конфлікти13 грудня 2021 р.