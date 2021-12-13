Геополітика

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Докладно
Експерт про зв'язки Сі та Путіна та дії Китаю на тлі війни
Експерт про зв'язки Сі та Путіна та дії Китаю на тлі війни
В інтерв'ю DW політолог з Трірського університету Дірк Шмідт про те, що ховається за цією дружбою.
Політика
24.03.2023
24 березня 2023 р.
У ЄС замислились над поворотом у відносинах з Китаєм
У ЄС замислились над поворотом у відносинах з Китаєм
У Брюсселі зростає занепокоєння тим, що Пекін розглядає варіанти постачання зброї РФ. Чи готові у ЄС до рішучих кроків?
Політика
23.03.2023
23 березня 2023 р.
З чим Сі Цзіньпінь повертається після візиту до Путіна
З чим Сі Цзіньпінь повертається після візиту до Путіна
Поїздка Сі Цзіньпіня до Москви показала, що Росія стає дедалі більш залежною від Китаю, вважають оглядачі.
Політика
22.03.2023
22 березня 2023 р.
Експертка про те, як Фінляндія відгороджується від РФ
Експертка про те, як Фінляндія відгороджується від РФ
Як війна в Україні змінила ставлення Фінляндії до Росії - пояснила DW Мінна Оландер.
Конфлікти
07.03.2023
7 березня 2023 р.
Візит Шольца до США: про що говорили за зачиненими дверима?
Візит Шольца до США: про що говорили за зачиненими дверима?
Зустріч Шольца і Байдена за закритими дверима вважають знаковою в контексті війни РФ проти України. Репортаж DW зі США.
Політика
04.03.2023
4 березня 2023 р.
Токсичний "Газпром", або Персональна справа Мануели Швезіґ
Токсичний "Газпром", або Персональна справа Мануели Швезіґ
Скандал з фондом, створеним на гроші з РФ на допомогу "Північному потоку-2", став темою дебатів у Бундестазі.
Закон і право
02.03.2023
2 березня 2023 р.
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Про що можуть домовитися Україна та РФ
Чи можливий компроміс, коли та на яких умовах? Думки опитаних DW експертів розійшлися.
Політика
18.03.2022
18 березня 2022 р.
Австрійська модель для України?
Віденський історик в інтерв'ю DW про те, чому Україні не пасує нейтралітет.
Політика
10.02.2022
10 лютого 2022 р.
Проблеми НАТО у Південно-Східній Європі
Як Москва успішно грає на струнах націоналістів у низці країн Південно-Східної Європи.
Конфлікти
10.02.2022
10 лютого 2022 р.
За що критикують позицію ФРН у конфлікті довкола України
Перша зовнішньополітична криза перед якою постав новий уряд ФРН поволі перетворюється на іміджеву катастрофу.
Конфлікти
02.02.2022
2 лютого 2022 р.
Британський експерт про зброю, якої найбільше потребує Київ
Якої зброї потребує Україна для зміни балансу сил? Про це DW говорила з британським військовим експертом.
Конфлікти
28.01.2022
28 січня 2022 р.
Українська криза та геополітичні амбіції ЄС
Міністри закордонних справ ЄС радяться щодо вироблення спільної позиції в українській кризі.
Політика
14.01.2022
14 січня 2022 р.
Пропустити розділ Точка зору
Точка зору
Росія та Китай - нерівне партнерство
Міодраг Шоріч
Коментар
Політика
10.03.2023
10 березня 2023 р.
Китай не сприяє миру в Україні
Александер Ґерлах
Коментар
Політика
01.03.2023
1 березня 2023 р.
Сі Цзіньпін і Володимир Путін - разом проти США
Александер Ґерлах
Коментар
Конфлікти
21.12.2022
21 грудня 2022 р.
Вербальне роззброєння Анналени Бербок у Москві
Роман Гончаренко
Коментар
Конфлікти
19.01.2022
19 січня 2022 р.
Путін підвищує ставки, тому що час працює проти нього
Федір Крашенінніков
Гостьовий коментар
Конфлікти
22.12.2021
22 грудня 2021 р.
Коментар FAZ: Нереалістичні вимоги Путіна
Ніколас Бусcе
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Конфлікти
13.12.2021
13 грудня 2021 р.
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