Генштаб ЗСУ: За добу РФ завдала по Україні 8 ракетних ударів

Протягом неділі, 1 жовтня, Росія завдала вісім ракетних та 72 авіаційних ударів по Україні, здійснила 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це ідеться у вечерньому зведенні генерального штабу Збройних сил України.

Також РФ застосувала у цей день близько 30 ударних безпілотників типу Shahed-136/131 з південного, південно-східного та північного напрямків. Силами української ППО вдалося знищити 16 "шахедів". Однак внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, зазначається у повідомленні.

На Харківщині є загиблий

Вранці і удень з важкої артилерії та дроном-камікадзе Росією були вкотре обстріляні райцентр Нікопольщини та Марганецька громада, пошкоджені приватні будинки, господарська споруда і лінію електропередачі, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. "Обійшлося без загиблих і постраждалих", - зазначив він.

Водночас внаслідок російського обстрілу центру Вовчанська Харківської області загинув чоловік, повідомили у міністерстві внутрішніх справ України.

На Херсонщині - загиблий та руйнування

Крім того, російські війська, за повідомленням пресслужби Херсонської ОВА, скинули дві керовані авіабомби на житловий квартал Берислава, де пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури.Під ворожим вогнем також була Тягинка. Там смертельних поранень дістав чоловік 1980 року народження, який перебував у дворі будинку. На Херсонщині російська армія атакувала і село Веселе, де поранень дістала 63-річна жінку.

Удень у Дніпровському районі Херсона після того, як росіяни скинули на житлові квартали вибухівку з безпілотного літального апарата, виникла пожежа, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Згодом він зазначив, що з охопленого пожежею будинку евакуювали чотирьох людей, з яких троє - малі діти.

Під обстрілом - низка населених пунктів на Півночі

У Чернігівській і Сумській областях в неділю російські війська обстріляли 13 прикордонних сіл. Внаслідок артилерійського обстрілу у Костобоброві на Чернігівщині поранено мирного жителя та пошкоджено кілька будинків, повідомило у Facebook Оперативне командування "Північ". Усі села, що потрапили під обстріл, розташовані неподалік державного кордону з РФ у Брянській області. Загалом за добу на Чернігівщині та Сумщині нараховано 13 обстрілів (87 вибухів) із різних видів озброєння.

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Сили оборони України відбили низку атак

Минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольськом, наступальні дії на Бахмутському напрямку, зауважили в генштабі ЗСУ. Водночас Сили оборони відбили атаки росіян на Донеччині - в районі Степового, Авдіївки, Веселого, Андріївки, а також вісм атак в районі Мар'їнки та Новомихайлівки. Крім того, атаки було відбито в районі Новодарівки Запорізької області та в районі населеного пункту Макіївка Луганської області.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала 13 ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Крім того, підрозділами ракетних військ уражено зенітно-ракетний комплекс, пункт управління, склад боєприпасів та 16 артилерійських засобах РФ, повідомляє генштаб ЗСУ.