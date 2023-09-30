Генштаб ЗСУ: За добу РФ завдала по Україні 8 ракетних ударів

Протягом доби РФ обстріляла низку населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Минулої доби Росія завдала по Україні всім ракетних ударів і 71 авіаційний, а також здійснила 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів по позиціях українських військ та населених пунктах. Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні у суботу, 30 вересня.

Зазначається, що внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, а також зазнали руйнувань та пошкоджень приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. За даними генштабу ЗСУ, обстріли були зафіксовані в низці населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Також російські окупанти атакували Україну ударними дронами. У ніч на 30 вересня було застосовано близько 40 "шахедів" з південного напрямку, уточнюють в генштабі. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ворожих дронів у межах Одеської, Миколаївської та Вінницької областей.

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Обстріли Дніпропетровщини і Запоріжжя

Крім того, вранці 30 вересня російські війська нанесли два ракетні удари по території Матвіївської громади в Запорізькій області. "За попередньою інформацією, внаслідок ударів пошкоджено п'ять будинків та об‘єкт критичної інфраструктури", - повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. За його даними, поранено п'ятеро людей.

Також протягом дня зафіксовано руйнування на Дніпропетровщині. "Протягом дня росіяни п'ять разів застосовували ствольну артилерію по Нікополю та населеному пункту Марганецької територіальної громади. Люди неушкоджені", - поінформував голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

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Сили оборони України відбили девять атак в районі Мар'їнки

Минулої доби відбулося 24 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольськом, наступальні дії на Бахмутському напрямку, зауважили в генштабі. Водночас Сили оборони відбили атаки росіян на Донеччині - в районі Новоселівки, Кліщіївки, а також дев'ять атак в районі Мар'їнки. Крім того, атаки було відбито в районі Новодарівки Запорізької області.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала 14 ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також вісім ударів по зенітно-ракетних комплексах РФ. Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ протягом доби вразили шість зенітно-ракетних комплексів та дев'ять артилерійських засобів росіян, повідомляє генштаб ЗСУ.