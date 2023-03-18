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Фото: Yasuyoshi Chiba/AFP
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Генштаб: 34 авіаудари по Україні за добу (онлайн)

Тетяна Кирилюк
43 хв. тому

Протягом минулої доби війська РФ завдали 34 авіаційних удари і один ракетний удар по території України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у ранковому зведенні. Новини дня.

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Війна Росії проти України - новини суботи, 18 березня.

 

++08:00++

Внаслідок атаки безпілотників у ніч на суботу об'єкту критичної інфраструктури в Новомосковську Дніпропетровської області завдано серйозні руйнування. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. "Через влучання дронів на підприємстві сталася пожежа. Рятувальники досі приборкують вогонь. Пошкоджено 6 дачних будинків поруч. Ще 4 - зруйновані вщент. Люди не постраждали", - написав голова ОВА в суботу вранці у Telegram. 
 

++07:43++

Протягом минулої доби війська РФ завдали 34 авіаційних удари по території України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у ранковому зведенні. Одинадцять з цих ударів були здійснені за допомогою дронів-камікадзе іранського виробництва типу "Shahed", 10 з яких знищили українські сили ППО. Один дрон влучив в об’єкт промислової інфраструктури, жертв серед цивільних немає, йдеться у повідомленні. 

Також війська окупантів завдали одного ракетного удару та здійснили 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України, йдеться у повідомленні.

Основні зусилля сили РФ продовжують зосереджувати на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, зазначає генштаб.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження особового складу противника та 1 позицію розгортання його засобу ППО, відзначається у повідомленні.

++07:20++

У ніч проти суботи, 18 березня, повітряні сили Збройних Сил України знищили 11 дронів-камікадзе іранського виробництва типу "Shahed". Атака здійснювалась з двох напрямків - із східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області РФ, повідомляють повітряні сили ЗСУ у Telegram. 

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