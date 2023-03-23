Генштаб ЗСУ спростував заяву про вихід РФ з Нової Каховки

У генштабі ЗСУ спростували власну заяву про те, що всі підрозділи російської армії, які були розміщені у Новій Каховці Херсонської області, залишили місто. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини четверга, 23 березня.

++21:30++

Президент України Володимир Зеленський включився на саміт лідерів Європейського Союзу онлайн з вагона потяга "Укрзалізниці" під час робочої поїздки регіонами, повідомили в його офісі. Раніше агентство AFP писало з посиланням на анонімного європейського посадовця, що зв'язок ненадовго перервався одного разу.

Як повідомляє Офіс президента України, під час звернення Зеленський наголосив: "Якщо у співпраці України та Європи не буде зволікань чи стагнації, якщо спільні зусилля будуть рішучо спрямовані на українську перемогу, то перемога буде вже цього року".

Водночас він назвав п'ять ключових небезпек, які віддаляють Україну та Європу від завершення війни й досягнення миру. "Зокрема, це зволікання з постачанням українській армії далекобійних ракет і сучасних літаків, зволікання з ухваленням нових жорстких санкційних пакетів, зволікання з реалізацією української формули миру та організацією "саміту миру", зволікання з інтеграцією України до Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні пресслужби Зеленського.

++21:01++

Лідери Європейського Союзу схвалили на саміті в Брюсселі подальшу військову допомогу Україні. Мета Брюсселя полягає в наданні Києву "мільйона артилерійських снарядів спільними зусиллями протягом наступних 12 місяців", наводить агентство AFP витяги з декларації саміту. Нагадаємо, що міністри закордонних справ і оборони ЄС домовились про надання Україні мільйона боєприпасів 20 березня.

++20:35++

У Києві дерусифікували площу і вулицю Льва Толстого

У Києві "дерусифікували" площу та вулицю Льва Толстого. На засіданні в четвер міська рада ухвалила рішення про перейменування ще 16 вулиць, площ, проспектів і бульвара.

Флешмоб за демонтаж пам’ятників росіянам у Києві To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Зокрема, площа Льва Толстого стане площею Українських Героїв, а вулиця Льва Толстого - вулицею гетьмана Павла Скоропадського. Проспект Юрія Гагаріна іменуватиметься проспектом Леоніда Каденюка, а проспект Визволителів - проспектом Георгія Нарбута.

Загалом у Києві вже "дерусифікували" 288 міських об'єктів, поінформував мер української столиці Віталій Кличко..

++20:05++

Генштаб ЗСУ спростував заяву про вихід армії РФ з Нової Каховки

Генеральний штаб Збройних сил України спростував власну заяву про те, що всі підрозділи армії РФ, які були розміщені у Новій Каховці Херсонської області, залишили місто, поширену у вечірньому зведенні.

"Окупанти і досі тимчасово знаходяться у Новій Каховці. Інформація про начебто відхід противника з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних. Однак, ми неодмінно звільнимо і Нову Каховку", - йдеться в новій заяві.

++19:56++

Ісландія визнала Голодомор геноцидом

Парламент Ісландії схвалилив резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Грицак про визнання Голодомору геноцидом To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Сьогодні Альтинг визнав штучно організований голод зими 1932-1933 років геноцидом, вчиненим тоталітарним урядом у Москві проти народу України", - написала міністерка закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір у Twitter.

++19:29++

Іспанія планує передати Україні шість танків Leopard 2A4 наступного тижня, повідомило міністерство оборони країни.

Міністерка Маргарита Роблес відвідала сьогодні завод, на якому танки готують до експлуатації. Україна отримає їх після фінальних випробувань на полігоні. "Машини перебувають у повністю робочому та безпечному стані. Залишилося провести остаточні вогневі випробування, і після цього робота вважатиметься завершеною", - заявив генеральний директор компанії Хуан Ескрінья.

++19:00++

Всі підрозділи армії РФ покинули Нову Каховку - генштаб ЗСУ

Станом на 22 березня всі підрозділи армії РФ, які були розміщені у Новій Каховці Херсонської області, залишили місто, заявив у вечірньому зведенні в четвер генеральний штаб Збройних сил України.

++18:38++

Фінляндія подвоює для України машини на базі Leopard 2

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен повідомив, що в складі нової партії військової допомоги Україна отримає ще три бойові машини на базі танка Leopard 2 на додачу до трьох переданих раніше.

Leopard 2 для ЗСУ:як західні танки вплинуть на перебіг війни To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Вони оснащені кулеметами замість традиційної гармати та призначені для знешкодження мін й інших вибухонебезпечних предметів.

Оголошений сьогодні пакет допомоги став уже 14-м від Гельсінкі.

++18:08++

Президент України Володимир Зеленський заявив європейським лідерам, що затримки з відправкою винищувачів і ракет дальнього радіусу дії можуть продовжити війну. Виступаючи онлайн на саміті Європейського Союзу він також закликав накласти більше санкцій на Росію, прискорити роботу над заявкою України на членство в ЄС і посилити підтримку запропонової ним "формули миру", повідомляє AFP.

++17:45++

Словаччина передала Україні перші чотири винищувачі МіГ

Словаччина передала Україні перші чотири радянські винищувачі МіГ-29, повідомила речниця міністерства оборони країни.

Польща і Словаччина першими передають Україні літаки МіГ-29 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Всього Словаччина пообіцяла Україні 13 МіГів: 10 боєздатних винищувачів і ще три моделі як донори для запчастин. Решту дев'ять літаків країна має передати найближчими тижнями.

Словаччина стала другою країною НАТО після Польщі, яка вирішила передати напряму Україні свої бойові літаки. Крім того, словацький уряд повідомив, що разом з МіГами надасть Україні радянські зенітно-ракетні комплекси "Куб".

++17:15++

Агентство Bloomberg стверджує з посиланням на джерела, що засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин готується згорнути її операції "Вагнер" в Україні та "знову зосередити свою увагу на Африці". За даними видання, це пов'язано з тим, що російські силовики і політичний істеблішмент вважають Пригожина загрозою і "починають вствляти йому палиці в колеса". Останнім часом ПВК "Вагнер" зіткнулася з нестачею бойовиків через заборону вербувати ув'язнених, а також з нестачею боєприпасів через припинення поставок з боку міністерства оборони РФ, ідеться в матеріалі.

Сам Пригожин заявив: "Я не знаю, що повідомляє Bloomberg, але, мабуть, вони знають краще, ніж я сам, що ми будемо робити далі. Поки ми потрібні своїй країні, ми воюємо на території України".

++16:46++

Кірбі назвав ідіотом нагородженого РФ пілота, який збив дрон США

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі США Джон Кірбі розкритикував міністерство оборони РФ за нагородження пілотів, причетних до аварії американського військового дрона MQ-9 Reaper над Чорним морем.

Пентагон показав, як російський винищувач атакує дрон США To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Я не знаю жодної армії у світі, яка б нагородила пілота за те, що він врізався в безпілотник. Якщо це хоробрість, то, мабуть, у них інше визначення. Мені взагалі незрозуміло, чому вони нагороджують за хоробрість пілота, який в гіршому випадку зловмисно наражав на великий ризик себе і майно США, а в кращому - просто ідіот", - цитує Кірбі агентство AFP.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу нагородив орденами та медалями пілотів російського літака Су-27, які збили американський дрон MQ-9 над Чорним морем.

++16:16++

Угорщина не арештовуватиме Путіна

Угорщина не заарештовуватиме президента Росії Володимира Путіна, якщо він прибуде в країну, заявив глава канцелярії прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуйяш, додавши, що для цього не буде законних підстав.

Угорщина підписала і ратифікувала Римський статут, але "він не був вбудований в угорську правову систему". "Ми можемо посилатися на угорське законодавство і, виходячи з цього, ми не можемо заарештувати російського президента", - сказав Гуйяш. Він додав, що уряд "не сформував позицію" щодо ордеру на арешт Путіна, який минулого тижня видав Міжнародний кримінальний суд, але "ці рішення не є найвдалішими, оскільки ведуть до подальшої ескалації, а не до миру".

++15:44++

МКС відкриє представництво в Україні: у Гаазі підписали угоду

Міжнародний кримінальний суд відкриє представництво в Україні. Відповідну угоду підписали в Гаазі генеральний прокурор України Андрій Костін і секретар МКС Пітер Льюїс.

Вранці в Брюсселі Костін на зустрічі з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою також вказав на важливість створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності президента Росії Володимира Путіна. За словами генпрокурора, створення такого трибуналу необхідне для "завершення розбудови глобальної мережі відповідальності, адже, згідно з міжнародним правом, лише трибунал, який має міжнародний статус, може подолати імунітет чинного президента".

++15:15++

Винищувачі Hornet: Фінляндії не сподобався запит України

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив, що не хоче жертвувати Україні винищувачі Hornet, попри її прохання про такі літаки.

Фінляндія замінює свій застарілий парк Hornet на винищувачі F-35, але поставка перших з них займе два-три роки, пише Reuters.

++14:55++

Росія значно втратила підтримку у світі, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) перед початком саміту ЄС у Брюсселі. "Прикладом цього є рішення Генеральної Асамблеї ООН. Зрозуміло, що є один спосіб гарантувати мир, і це якщо Росія виведе війська", - сказав він.

++14:20++

Війна Росії проти України стосується всього, що засноване на правилах міжнародного порядку, а не лише України, зазначила прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін перед самітом ЄС у Брюсселі, повідомляє кореспондентка DW.

"Якщо ми не надішлемо чіткого повідомлення про те, що дії Росії є неприйнятними, ми також втратимо заснований на правилах міжнародний порядок. Ми маємо дуже активно відстоювати наші цінності", - сказала вона.

Марін додала, що у цьому питанні потрібна підтримка не лише ЄС та його партнерів: вона має бути значно ширшою, наприклад, з боку країн Глобального Півдня.

++14:05++

Війська РФ, імовірно, намагаються повернути деокупований Куп'янськ під свій контроль - британська розвідка

У щоденному звіті військової розвідки Великобританії, опублікованому у Twitter міністерства оборони країни, зазначається, що з початку березня на певних точках на ділянці лінії фронту Сватове - Кремінна тривають інтенсивні бойові дії. Військам РФ вдалося частково відновити контроль над безпосередніми підступами до міста Кремінна.

"Місцями Росія просунулася вперед на кілька кілометрів. Російське командування, ймовірно, намагається розширити зону безпеки на захід від ліній оборони, які вони підготували вздовж більш високих ділянок місцевості, а також інтегрувати природну перешкоду - річку Оскіл", - йдеться у звіті.

Імовірно, зазначають у розвідці Великобританії, росіяни намагаються повернути під свій контроль Куп'янськ, важливий логістичний вузол, деокупований ЗСУ на початку осені.

++13:45++

Естонія пропонує ще знизити цінову межу на закупівлю російської нафти на рівні країн G7. "Ми знаємо, що Росія заробляє на нафті на 42 відсотки менше і бачимо, що економічні санкції, включно з обмеженням цін на нафту, впливають на економіку Росії та її здатність заправляти свою військову машину. Тому ми маємо продовжувати так само", - сказала прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас перед початком саміту ЄС у Брюсселі у четвер, 23 березня.

Окрім того, Каллас виступила проти будь-якого послаблення санкцій проти Росії, чого домагається Москва в переговорах щодо так званої "зернової угоди", повідомляє Reuters. "Ми не повинні послаблювати санкції", - наголосила вона, додавши, що Росія все ще може використовувати 18 портів для експорту сільськогосподарської продукції до третіх країн і що лише близько десятка російських банків потрапили під санкції Заходу.

++13:25++

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Херсонщину. Зокрема, він відвідав село Посад-Покровське, де внаслідок повномасштабної агресії Росії було пошкоджено багато будинків та об’єктів соціальної інфраструктури. Зараз в населеному пінкті триває відновлення електро- та водопостачання, відбудовується медична амбулаторія, повертаються люди, зазначається у Telegram Зеленського.

"Усе відновимо, усе відбудуємо. Так само, як і кожне місто і село, яке постраждало від окупантів", - наголошується у повідомленні.

Також в ході візиту Зеленський відвідав один із енергетичних об’єктів Херсонської області.

++13:15++

Візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до президента РФ Володимира Путіна "відкрив нам очі", сказав прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш перед початком дводенного саміту ЄС у Брюсселі.

"Люди сподівалися, що Китай, можливо, якимось чином візьме на себе роль посередника. Китай взагалі цього не робить, Китай, безумовно, зараз відкрито стає на бік Росії, і це великий виклик для нас усіх", - сказав він.

++12:50++

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру депутату російської Держдуми Ігорю Кастюкевичу, який вважається куратором окупованої Херсонщини від РФ. Зокрема, за даними СБУ, він сприяв поширенню окупаційного режиму в тимчасово захопленій частині півдня України, повідомляє пресслужба відомства у Telegram.

Зокрема, як зазначає слідство, він особисто координував процес організації та проведення незаконного референдуму щодо "приєднання" Херсонщини до складу РФ.

"У період з 23 до 28 вересня минулого року він перебував у тимчасово окупованому Херсоні, де забезпечував "потрібні" результати фейкового плебісциту. Саме за його вказівкою представники "виборчкомів" спільно з озброєними окупантами обходили домівки місцевих жителів і змушували їх "голосувати" на користь Кремля. Також російський депутат знімав та викладав у своїх пабліках постановочні відео про роздачу російської "гуманітарки" в регіоні", - йдеться у повідомленні СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Кастюкевичу про підозру за частиною третьою статті 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

++12:05++

Станом на 23 березня на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають вісім російських кораблів, три з яких - носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає до 20 ракет. Про це повідомляється на сторінці Військово-морських сил (ВМС) ЗСУ у Facebook.

В Азовському морі перебувають два російських кораблі, а у Середземному - до семи російських кораблів, три з яких є носіями "Калібрів". Загальний залп складає до 20 ракет, йдеться у повідомленні.

++11:25++

РФ не полишає надії будь-що окупувати місто Бахмут на Донеччині, не враховуючи втрати ні особового складу, ні техніки, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, росіяни втрачають значні сили та видихаються. "Не шкодуючи нічого, вони втрачають значні сили та видихаються. Зовсім скоро ми скористаємось цією нагодою, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп’янськом", - написав Сирський у Telegram.

Він додав, що українські військові перебувають під безперервним вогнем артилерії та авіації противника, але демонструють "надлюдську стійкість, мужність та хоробрість".

++11:10++

Майже в усіх регіонах України оголошений відбій повітряної тривоги. Загрозу удару з повітря залишається у Луганській області та в Криму.

++10:30++

Іспанія оголосила про приєднання до проєкту Європейського Союзу щодо спільної закупівлі боєприпасів. Проєкт, який просувається Європейським оборонним агентством і фінансується з Європейського фонду миру, дозволить державам-членам поповнити свої запаси боєприпасів і продовжити надавати військову підтримку Україні.

Раніше країни-члени Європейського Союзу домовилися про постачання Києву мільйона артилерійських боєприпасів вартістю два мільярди євро. Йдеться про план, який передбачає як передання снарядів із запасів країн Євросоюзу, так і спільні закупівлі для Збройних сил України (ЗСУ).

++10:00++

Олімпійські ігри та їхній керівний орган, Міжнародний олімпійський комітет (МОК), не можуть бути арбітрами в політичних суперечках, заявив його президент Томас Бах (Thomas Bach), захищаючи плани МОК допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпіаді в Парижі в 2024 році, повідомляє Reuters.

Він зазначив, що Олімпійські ігри повинні бути "політично нейтральними, але не аполітичними", наголосивши, МОК усвідомлює, що його рішення мають політичні наслідки і їх слід враховувати. "Але ми не повинні припускатися помилки, підносячи себе до арбітрів в політичних суперечках, тому що ми будемо розчавлені цією політичною владою", - додав він.

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну МОК запровадив санкції щодо Росії і Білорусі, проте тепер організація під керівництвом Томаса Баха виступає за допуск атлетів під нейтральним прапором до участі у Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

++09:30++

Станом на 23 березня 2023 року внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ в Україні постраждали понад 1405 дітей. За інформацією ювенальних прокурорів, 465 дітей загинули та понад 940 зазнали поранень різного ступеню тяжкості, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України у Telegram.

Найбільше постраждалих дітей у Донецькій області - 446, Харківській - 273, Київській - 125, Херсонській - 94, Запорізькій - 88, Миколаївській - 85, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66.

Зокрема, внаслідок влучання 22 березня безпілотника у гуртожиток у Ржищеві на Київщині загинув 17-річний хлопець. Внаслідок влучання російської ракети у житловий будинок у Запоріжжі 22 березня поранень зазнали троє дітей віком 7, 8 та 9 років, повідомили в ОГПУ.

++09:10++

На всій території України оголошена повітряна тривога.

++08:30++

За минулу добу в Авдіївці на Донеччині внаслідок обстрілів з боку військ РФ загинули дві людини. Ще четверо мешканців області зазнали поранень, повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині загинули 1426 людей, пораненнь зазнали 3253 людини. Ці дані наведені без урахування жертв в Марікполі та Волновасі - Точну кількість загиблих та поранених там встановити неможливо.

++07:45++

Місце влучання безпілотників у Ржищеві, 22 березня 2023 року Фото: State Emergency Service of Ukraine/REUTERS

Дев'ять людей загинули у Ржищеві на Київщині внаслідок атаки військ РФ безпілотниками вночі 22 березня, повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області. Раніше повідомлялося про те, що ще сім людей зазнали поранень.

Наразі рятувальники завершили роботи з розбору завалів на території Ржищівського професійного ліцею на Київщині. Внаслідок атаки безпілотниками були частково зруйновані четвертий та п'ятий поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею, сталася пожежа.

++07:20++

Ранкове зведення генштабу ЗСУ

Війська РФ продовжують вести наступальні дії на п'яти напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбитли 83 атаки на східній ділянці фронту, повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

"За минулу добу противник завдав ракетного удару по Запоріжжю. Російські ракети влучили у житловий багатоповерховий будинок. Є загиблі і поранені серед цивільних громадян. Також ворог завдав 48 авіаційних ударів, зокрема, по цивільних об’єктах критичної інфраструктури на Житомирщині та Київщині", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, війська РФ випустили 21 БпЛА типу "Шахед-136" з Брянської області Російської Федерації, 16 з цих дронівбуло збито, Внаслідок цих ударів є загиблі і поранені серед цивільних громадян, повідомляють у гентштабі ЗСУ.

Також війська РФ здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню території України.

Протягом доби українська авіація завдала удару по зенітно-ракетному комплексу військ РФ, а також 12 ударів по районах зосередження російських віійськових та техніки. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, три райони зосередження військових РФ, склад боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби, повідомляє генштаб ЗСУ.

Окрім того, за даними ГШ ЗСУ, Росія постійно вживає заходів для поповнення втрат живої сили. "Так, в одній із військових частин, що дислокується у Південній Осетії, проводиться активна робота зі строковиками, щодо підписання ними контрактів та подальшої участі у бойових діях на території України", - йдеться у повідомленні.

За даними генштабу, за період з 1 по 10 березня контракт підписали понад 50 російських строковиків. "Вони, не отримавши належної бойової підготовки, відправлені у Мелітополь Запорізької області", - повідомляють у генштабі ЗСУ.