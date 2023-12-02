Генштаб ЗСУ: Росія завдала по Україні 18 ударів за добу

Протягом доби Росія завдала три ракетних та 15 авіаційних ударів по Україні, повідомив генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби Росія завдала три ракетних та 15 авіаційних ударів по Україні. Про це у суботу, 2 грудня, у вечірньому зведенні повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).

"Ворог завдав три ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначає генштаб ЗСУ у Facebook.

Також повідомляється, що силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

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Обстріл Дніпра та Чернігівщини

Як повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак вранці 2 грудня, російські військові завдали ракетних ударів по місту Дніпру.

"Ворог вдарив ракетами по Дніпровському району. Минулося без загиблих та постраждалих. Це найголовніше", - написав він у Telegram.

Також 2 грудня вчергове російська армія обстріляла Чернігівську область, про що повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні внаслідок обстрілу прикордоння Чернігівщини поранені мирні мешканці у Семенівській громаді. Постраждала родина з 4-річною дитиною. Чоловік зазнав осколкових поранень, йому надали допомогу у місцевій лікарні. Його дочку перевозять до обласної лікарні, де її чекає операція. 4-річний онук на щастя, не постраждав", - повідомив він у Telegram.

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Удар по медзакладу у Херсоні

За повідомлення Херсонської ОВА, у ніч на 2 грудня російські військові обстріляли медичний заклад у Херсоні.

“Внаслідок прямого влучання пошкоджено другий поверх будівлі. Зруйновано стелю, а також вибито вікна і двері. Приміщення були законсервовані. Сторож, який знаходився на чергуванні, не постраждав”, - повідомила Херсонська ОВА у Telegram.

Крім цього, військові РФ у суботу близько 16:15 обстріляли село Тягинка на правому березі Дніпра, внаслідок чого постраждала місцева жителька.

"До лікарні доставили 70-річну постраждалу. Медики проводять обстеження та надають їй допомогу", - повідомила Херсонська ОВА у Telegram.

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Обстріли Донеччини

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що впродовж минулої доби російські війська завдали 17 ударів по цивільному населенню у Донецькій області, внаслідок чого загинула людина, а ще двоє були травмовані.

"Росіяни атакували 12 населених пунктів: міста Авдіївка, Торецьк, Часів Яр, селищі Північне, селах Богданівка, Богоявленка, Веселий Гай, Ганнівка, Майорськ, Предтечине,Тоненьке, Трудове. Під час ворожого обстрілу в Часовому Яру загинула цивільна особа, зруйновано два будинки", - йдеться у повідомленні МВС у Telegram.

Також російські війська атакували Торецьк з "градів" та артилерії, внаслідок чого було поранено людину та пошкоджено п'ять приватних осель. Ще одна цивільна особа зазнала поранень внаслідок артобстрілу в Богданівці.

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На ЗАЕС стався восьмий белекаут

У ніч на 2 грудня на Запорізькій АЕС відбувся повний блекаут, через що ЗАЕСперейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. Найбільша загроза безпеці в такому стані існує на 4 енергоблоці, повідомили у міненергетики.

"Сьогодні вночі відбувся повний блекаут на Запорізькій АЕС. Увечері 1 грудня стався обрив лінії електропередачі "Запорізька ТЕС - Феросплавна" напругою 330 кВ, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми. О 02:31 годині під час повітряної тривоги знеструмлено останню лінію "Запорізька АЕС - Дніпровська" напругою 750 кВ", - зазначалось у повідомленні.

О 7-й годині ранку зв'язок з українською енергосистемою поновили і відновили роботу лінії електропередачі напругою 750 кВ.

Нагадаємо, що у ніч на 2 грудняросійські війська атакували територію України 11-ма ударними дронами типу "Shahed". Сили протиповітряної оборони (ППО) знищили 10 "шахедів" над Одеською областю, а також ракету - над Дніпропетровщиною.