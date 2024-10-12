ЗСУ вдарили по нафтобазі на окупованій Луганщині - Генштаб

У Генштабі повідомили про влучання у нафтобазу поблизу тимчасово окупованих Ровеньок Луганської області. За даними військових, її використовувала армія РФ.

Сили оборони вночі завдали удару по російському складу паливно-мастильних матеріалів в районі тимчасово окупованого міста Ровеньки Луганської області. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України (ЗСУ) у суботу, 12 жовтня. Згідно з повідомленням, на цій базі зберігалась нафта і нафтопродукти, які постачались на потреби російської армії. У Генштабі зазначили, що ще уточнюють наслідки ураження, наразі триває пожежа на об'єкті.

Нагадаємо, у травні цього року, цю саму базу вже атакували ЗСУ. Тоді повідомлялось про "значні руйнування".

Окрім того, вранці у Генштабу ЗМІ повідомили, що протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 169 бойових зіткнень з російськими війссками. За його даними, армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням двох ракет, а також 74 авіаудари, зокрема, скинув 110 КАБ. Крім цього, російські окупанти здійснили понад 5000 обстрілів, з них 155 - із реактивних систем залпового вогню та залучили для ураження більше 1530 дронів-камікадзе.