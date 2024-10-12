  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

ЗСУ вдарили по нафтобазі на окупованій Луганщині - Генштаб

Євгенія Наконечна
12 жовтня 2024 р.

У Генштабі повідомили про влучання у нафтобазу поблизу тимчасово окупованих Ровеньок Луганської області. За даними військових, її використовувала армія РФ.

https://p.dw.com/p/4liAm
Українські солдати на Луганщині (фото з архіву)
Українські солдати на Луганщині (фото з архіву)Фото: Pablo Miranzo/Anadolu/picture alliance

Сили оборони вночі завдали удару по російському складу паливно-мастильних матеріалів в районі тимчасово окупованого міста Ровеньки Луганської області. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України (ЗСУ) у суботу, 12 жовтня. Згідно з повідомленням, на цій базі зберігалась нафта і нафтопродукти, які постачались на потреби російської армії. У Генштабі зазначили, що ще уточнюють наслідки ураження, наразі триває пожежа на об'єкті.

Нагадаємо, у травні цього року, цю саму базу вже атакували ЗСУ. Тоді повідомлялось про "значні руйнування".

Окрім того, вранці у Генштабу ЗМІ повідомили, що протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 169 бойових зіткнень з російськими війссками. За його даними, армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням двох ракет, а також 74 авіаудари, зокрема, скинув 110 КАБ. Крім цього, російські окупанти здійснили понад 5000 обстрілів, з них 155 - із реактивних систем залпового вогню та залучили для ураження більше 1530 дронів-камікадзе.

Вихід ЗСУ з Вугледара: аналітики про наслідки для фронту

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Колона російської техніки на виїзді з Курську (фото з архіву)

Російські війська активізувались на Курщині

Російські війська активізувались на Курщині

Інститут вивчення війни та Deepstate підтверджують початок російського контрнаступу в Курській області. Ситуація для українських військ "складна, але контрольована", заявляють у Deepstate.
Конфлікти12 жовтня 2024 р.
Українські воїни в Курській області РФ

ЗСУ зможуть утримувати райони Курської області ще місяці - Bloomberg

ЗСУ зможуть утримувати райони Курської області ще місяці - Bloomberg

В українців налагоджена система постачання військ у Росії. При цьому армія РФ поки що проводить на Курщині лише обмежені контратаки, пише Bloomberg.
Конфлікти10 жовтня 2024 р.
Літак Су-34 ВКС РФ

У Генштабі ЗСУ розповіли деталі ураження аеродрому "Ханская"

У Генштабі ЗСУ розповіли деталі ураження аеродрому "Ханская"

На атакованому українськими БпЛА аеродромі "Ханская" в РФ базувалися бойові літаки Су-34 та Су-27. Атаку проводили СБУ, ГУР МО і ССО ЗСУ, пояснили в Генштабі ЗСУ.
Конфлікти10 жовтня 2024 р.