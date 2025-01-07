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Генштаб ЗСУ повідомив про удар по пункту морпіхів на Курщині

Валерій Сааков | Ольга Журавльова
7 січня 2025 р.

Під високоточний удар ЗСУ потрапив командний пункт 810 окремої бригади морської піхоти ЗС РФ, кажуть в ЗСУ. Крім того, українські оборонці повідомили про чергові втрати серед вояків КНДР на Курщині.

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Російська техніка на Курщині
Військова техніка на Курському напрямку (ілюстративне фото)Фото: Russian Defense Ministry Press Service/AP/picture alliance

Збройні Сили України (ЗСУ) завдали в вівторок, 7 січня, високоточного удару по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ у районі населеного пункту Біла на Курщині. Про це повідомив цього дня Генеральний штаб ЗСУ.

"Такі вогневі ураження є невід’ємною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України", які ведуть бойові дії на території РФ, зазначалося в повідомленні.

ЗСУ і надалі застосовуватимуть "усі доступні засоби для знищення збройних формувань російської федерації, які загрожують безпеці громадян України", запевнили в Генштабі. Утім, які саме засоби ураження було застосовано під час нинішнього високоточного удару та до яких це призвело втрат з російського боку, не повідомляється.

У ЗСУ заявили про знищення 13 вояків КНДР

Цього ж дня, Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ повідомили про загибель 13 вояків з Північної Кореї (КНДР), які беруть участь у бойових діях на Курщині на боці РФ. Відповідні фотографії Сили спецоперацій опублікували у Telegram-каналі.

Повідомлялося, що п'ятьох бійців Північної Кореї було ліквідовано у стрілецькому бою, а ще вісьмох - за допомогою дронів. Крім того, після бою оператори 8-го полку ССО провели огляд військових КНДР та їхніх особистих документів. "В одного з них був автомат з каліматорним прицілом, китайсько-російська радіостанція "Азарт" і детектор дронів, а також посвідчення, яке відрізняється від звичайного військового квитка. Знайдені речі можуть свідчити про його приналежність до офіцерського складу", - зазначається у повідомленні.

У Генштабі прозвітували про підсумки 5 місяців наступу на Курщині

Напередодні у Генштабі ЗСУ повідомляли, що у боях на Курщині загинуло близько 4 тисяч із 12 тисяч північнокорейських військовослужбовців, а частина північнокорейських підрозділів втратила боєздатність.

"За 5 місяців активних бойових дій загальні втрати окупантів у живій силі склали понад 38 тисяч осіб, з них близько 15 тисяч - убитими", - йшлося в повідомленні.

Крім того, під час операції українські сили взяли в полон 860 російських військових, уточнили в ГШ ЗСУ.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський  пояснив у своєму вечірньому зверненні головні цілі операції ЗСУ на Курщині

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