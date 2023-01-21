Генштаб ЗСУ підтверджує наступ РФ на Запорізькому напрямку

Російські війська активізували наступальні дії на Запорізькому напрямку, заявляє міноборони РФ. Підвищену активність країни-агресорки у цьому регіоні підтверджує й генштаб ЗСУ.

Російські війська активізували наступальні дії на Запорізькому напрямку. Згідно з поширеним у суботу, 21 січня, даними Telegram-каналу міноборони країни-агресорки, її військам нібито вдалося під час наступальних дій захопити "вигідніші рубежі та позиції" на Запорізькому напрямку.

Водночас напередодні у зведенні генштабу ЗСУ було підтвердження того, що російські агресори активізувалися в цьому регіоні. "Противник не відмовляється від своїх загарбницьких планів. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках, нарощує інтенсивність застосування авіації", - зазначається у зведенні.

Так само напередодні очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомляв про рекордні за інтенсивністю обстріли області військами РФ. "Запорізька земля пережила черговий "рекорд" ворожих атак - лише за останню добу 224 обстріли по 21 населеному пункту. Зафіксовано ще 34 руйнування цивільних об'єктів", - написав посадовець у Telegram-каналі.

Британська розвідка каже про значну концентрацію сил

Крім того, про концентрацію значної кількості сил і засобів обох сторін на Запоріжжі повідомила 21 січня й британська розвідка. "У Запорізькій області обидві сторони зосередили значні сили, які проводили артилерійські перестрілки та сутички, але уникали широкомасштабних наступальних дій", - йшлося в щоденному аналітичному огляді британських військових розвідників.

Раніше на високу ймовірність наступу російських окупантів на Запоріжжі вказував представник української військової розвідки Вадим Скібіцький у розмові з журналістами італійського видання Corrriere della Serra .