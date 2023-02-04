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Український танк на Луганщині (архівне фото)Фото: Anatolii Stepanov/AFP/Getty Images
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Генштаб ЗСУ: Колаборантів на Луганщині готують до виїзду

Валерій Сааков
45 хв. тому

Окупанти розпочали заходи з евакуації населення з тимчасово окупованих територій, до виїзду готують колаборантів із сім’ями у Троїцькому районі Луганської області, заявив Генштаб ЗСУ. Новини дня.

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Війна Росії проти України - новини суботи, 4 лютого.

++07:59++

Російські окупаційні сили розпочали заходи з евакуації населення з тимчасово окупованих територій, повідомив Генеральний штаб ЗСУ в традиційному ранковому зведенні.За наявною інформацією, до виїзду готують колаборантів із сім'ями у Троїцькому районі Луганської області.

Також у Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти проводять "наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках".

Загалом упродовж минулої доби російські війська завдали 20 авіаційних та три ракетних удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківської та Миколаївської областей, що призвело до жертв серед цивільного населення. Крім того, було зафіксовано понад 90 обстрілів з боку росіян з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), зазначається у зведенні.

Водночас українським підрозділам Сил оборони вдалося відбити атаки окупантів у районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам'янське, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут і Іванівське Донецької області, йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Крім того, повідомляється, що обстрілів окупантів з танків, мінометів та артсистем зазнали райони й населенні пункти Чернігівської, Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. 

Українська авіація протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження окупантів. Знищено 4 БпЛА типу "Орлан-10". На додачу, українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили російських окупантів та одну важку вогнеметну систему, йдеться в зведенні Генштабу.

++07:20++

США передадуть Україні конфісковані активи російського олігарха Костянтина Малофєєва, занесеного до санкційного списку. Як повідомляє телекомпанія CNN, про це під час зустрічі з українським генпрокурором Андрієм Костіним оголосив генеральний прокурор США Меррік Гарланд. Згідно з інформацією CNN, йдеться про активи на суму 5,4 млн доларів. Раніше повідомлялося про рішення суду в Нью-Йорку, який дозволив прокуратурі конфіскувати ці активи.

 

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