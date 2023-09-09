Генштаб ЗСУ: Обстановка на сході та півдні України складна

Однак контрнаступ ЗСУ на Мелітопольському та на Бахмутському напрямку триває. Сили оборони мають успіх в районах південніше Роботиного та Кліщіївки, повідомляє генштаб ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, повідомляє у зведенні ввечері у суботу, 9 вересня, генеральний штаб Збройних сил України.

На Куп'янському напрямку російські війська завдали авіаційних ударів біля Синьківки, Кислівки на Харківщині та Новоселівського на Луганщині. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кислівка, Кучерівка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські військові відбили ворожі атаки в районі Берестового. Авіаційних ударів зазнали Білогорівка Луганської області, Спірне, Веселе Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів у регіоні постраждали понад 20 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку противника стримують

На Бахмутському напрямку українські воїни успішно стримують противника в районах Оріхово-Василівки, Богданівки та Кліщіївки. Ворожих авіаційних ударів зазнали Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, а також понад 10 населених пунктів на Авдіївському напрямку та близько 15 - на Мар'їнському напрямку. На останньому протягом доби Сили оборони України відбили вісім атак російської армії в районі Мар'їнки.

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Авіаційні удари були завдані Росією і біля Пречистівки та Золотої Ниви на Донеччині та у районі Роботиного на Запоріжжі. Загалом близько 30 населених пунктів були обстріляні російською артилерією на Шахтарському та Запорізькому напрямках.

Наступ на Мелітопольському напрямку триває

На Херсонському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Понятівка, Садове Херсонської області та Дніпровське Миколаївської області.

За повідомленням Херсонської ОВА, в суботу вдень було обстріляне селище Сонячне, де загинув 48-річний чоловік.

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Водночас, зазначають у генштабі, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку. Мають успіх в районах південніше Роботиного та Кліщіївки, де закріплюються на досягнутих рубежах.

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Протягом доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки. Підрозділами ракетних військ уражено 5 артилерійських засобів та 1 зенітно-ракетний комплекс противника, йдеться в зведенні.