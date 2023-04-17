Генштаб ЗСУ: Десятки ударів та обстрілів з боку військ РФ
Валерій Сааков
1 год. тому
Протягом доби російські війська завдали 34 удари з повітря й вчинили 31 обстріл з реактивної артилерії, внаслідок чого постраждало багато населених пунктів, зазначають у генштабі ЗСУ.
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Російські окупаційні сили не припиняють масованих обстрілів українських населених пунктів та територій, повідомляє у вечірньому зведенні генштабу Збройних сил України у понеділок, 17 квітня.
"Протягом доби противник завдав 34 авіаційних удари, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Є поранені серед цивільного населення", - йдеться в зведенні.
За даними українських військових, від обстрілів військ РФ потерпали міста й поселення семи областей.
Зазначається, що упродовж доби обстрілів росіян зазнали, зокрема, три населених пункти Сумської області, а також 10 населених пунктів Харківщини, зокрема Окіп, Байрак, Вовчанськ, Охрімівка, Нестерне, Тополі та інші.
Водночас найгірша ситуація щодо обстрілів була на Донбасі, де від інтенсивних російських ударів потерпали насамперед міста Бахмут, Вугледар, Авдіївка та розташовані навколо них численні населені пункти, кажуть у Генштабі.
Російських ударів зазнали також міста й села Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей, а також саме місто Херсон, йдеться в зведенні.
Як зазначив у дописі в Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ударами росіян понівечено інфраструктуру та житлові будинки, зокрема дві багатоповерхівки, а також лінія електропередач. Пошкоджень унаслідок обстрілів зазнали й нежитлові будівлі, додав посадовець.
Також увечері влада Херсонщини оголосила повітряну тривогу, повідомляє Telegram Херсонської ОВА.
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