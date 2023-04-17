Генштаб ЗСУ: Десятки ударів та обстрілів з боку військ РФ

Протягом доби російські війська завдали 34 удари з повітря й вчинили 31 обстріл з реактивної артилерії, внаслідок чого постраждало багато населених пунктів, зазначають у генштабі ЗСУ.

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Російські окупаційні сили не припиняють масованих обстрілів українських населених пунктів та територій, повідомляє у вечірньому зведенні генштабу Збройних сил України у понеділок, 17 квітня.

"Протягом доби противник завдав 34 авіаційних удари, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Є поранені серед цивільного населення", - йдеться в зведенні.

За даними українських військових, від обстрілів військ РФ потерпали міста й поселення семи областей.

Зазначається, що упродовж доби обстрілів росіян зазнали, зокрема, три населених пункти Сумської області, а також 10 населених пунктів Харківщини, зокрема Окіп, Байрак, Вовчанськ, Охрімівка, Нестерне, Тополі та інші.

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Водночас найгірша ситуація щодо обстрілів була на Донбасі, де від інтенсивних російських ударів потерпали насамперед міста Бахмут, Вугледар, Авдіївка та розташовані навколо них численні населені пункти, кажуть у Генштабі.

Російських ударів зазнали також міста й села Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей, а також саме місто Херсон, йдеться в зведенні.

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Так, у Дніпропетровській ОВА повідомили про обстріл з важкої артилерії міста Нікополь, унаслідок чого постраждала одна людина, яку ушпиталили з осколковими пораненнями.

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Як зазначив у дописі в Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ударами росіян понівечено інфраструктуру та житлові будинки, зокрема дві багатоповерхівки, а також лінія електропередач. Пошкоджень унаслідок обстрілів зазнали й нежитлові будівлі, додав посадовець.

Також увечері влада Херсонщини оголосила повітряну тривогу, повідомляє Telegram Херсонської ОВА.