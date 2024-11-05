Генштаб ЗСУ: Через РЕБ може збиватися навігація в смартфонах

Під час відбиття повітряних атак росіян ЗСУ застосовують засоби радіоелектронної боротьби, які впливають на GPS.

У генеральному штабі Збройних Сил України (ЗСУ) закликали відключити автоматичне уточнення часу у смартфонах, оскільки під час відбиття повітряних атак цей час може бути неточним.

Як пояснюють у відомстві, під час застосування засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) для протидії російським дронам для підвищення ефективності впливу на противника послуговуються засобами підміни координат супутникової навігації GPS (спуфінг).

"Побічним ефектом цього впливу є і порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення часу", - йдеться у повідомленні генштабу ЗСУ у Facebook у вівторок, 5 листопада.

Тож у відомстві закликають відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися.

Зеленський: РФ використовує вдесятеро більше "шахедів", ніж рік тому

Російські війська застосовують сьогодні для ударів по Україні вдесятеро більше дронів типу Shahed, ніж восени минулого року, заявив напередодні президент України Володимир Зеленський.

"Зараз Росія використовує приблизно вдесятеро більше "шахедів", ніж минулої осені, тож ми маємо повноцінно їм протидіяти", - зазначив він після засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому доповідав виконувач обов'язків командувача Повітряних сил ЗСУ Анатолій Кривоножко.