Генштаб: За добу ударів зазнали 25 населених пунктів

262-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 12 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 11 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події суботи, 12 листопада (час київський).

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив питання глобальної продовольчої безпеки під час зустрічі з главою МЗС Індії Субраманьямом Джайшанкаром. "Ми з індійським колегою Субраманьямом Джайшанкаром обговорили двосторонню співпрацю та шляхи припинення війни Росії проти України. Я наголосив, що Росія повинна негайно припинити смертоносні атаки, вивести війська з України й обрати мир. Ми також зосередилися на глобальній продовольчій безпеці", - написав Кулеба в Twitter.

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З початку деокупації Харківської області слідчі Нацполіції України зареєстрували 2 759 воєнних злочинів, скоєних російськими загарбниками під час окупації. Лише за минулу добу було задокументовано ще 75 воєнних злочинів, повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Харківщини. Повідомляється, що переважна більшість кримінальних проваджень (2 439) зареєстрована за порушення законів і звичаїв війни. Ще 267 кримінальних проваджень розпочато за колабораційну діяльність.

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Відступ російських військ з Херсона є фактично публічним визнанням труднощів, яких вони зазнали на західному березі Дніпра. Такий висновок містить щоденний звіт британської військової розвідки, оприлюднений у Twitter міноборони Великобританії. "Херсон був єдиним обласним центром, захопленим російськими військами з лютого, тож відступ завдає значної репутаційної шкоди… Цілком ймовірно, що Росія досі намагається евакуювати через річку (Дніпро. - Ред.) сили з інших районів області до оборонних позицій на східному березі", - припускають британські розвідники.

Крім того, не виключено, що протягом останніх тижнів російська військова техніка та особовий склад, перевдягнений у цивільний одяг, евакуювалися разом із заявленими 80 тисячами евакуйованих цивільних осіб. "Завершення виведення (військ. - Ред.) відбулося лише через два дні після його оголошення. Тож цілком ймовірно, що процес виведення розпочався ще 22 жовтня, коли призначені росіянами посадовці у Херсоні закликали мирних жителів покинути місто", - йдеться у повідомленні.

Також у Лондоні припускають, що під час відступу з Херсона російські війська зруйнували автомобільні та залізничні мости через Дніпро.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в суботу подякував лідерам країн Південно-Східної Азії за те, що вони висловили політичну підтримку Києву. Відповідну заяву очільник українського зовнішньополітичного відомства зробив перед журналістами на саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Пномпені. "Ми раді, що саме під час камбоджійського головування підписання стало реальністю і був забезпечений консенсус, - сказав Кулеба, якого цитує інформагенція dpa. "Ми сприймаємо це як сигнал політичної підтримки України з боку країн АСЕАН", - додав він.

Під час тривалої пресконференції Кулеба описав звірства, скоєні російськими збройними силами, і вкотре наголосив, що Росія грає в "голодні ігри" зі світом, блокуючи експорт українського зерна. Кулеба, чий візит знаменує собою першу участь України у щорічному саміті АСЕАН, сказав, що Київ "вивчатиме і використовуватиме всі можливості для побудови глибших відносин з країнами АСЕАН".

АСЕАН - об'єднання 10 країн Південно-Східної Азії, що сприяє дипломатичній співпраці з економічних, політичних питань та питань безпеки.

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У ніч на суботу російські окупаційні сили обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади, було випущено понад 50 снарядів, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "Попередньо люди не постраждали. Є руйнування житлових будинків", - написав Резніченко у Telegram-каналі.



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Відомий британський анонімний стріт-арт-художник, який підписується псевдонімом Бенксі, опублікував в Instagram знімки зруйнованої багатоповерхівки в Бородянці в Київській області та свого малюнка на стіні цього будинку. На малюнку зображено гімнастку, яка виконує вправу.

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Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули дві особи, ще чотири отримали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко. "За 11 листопада стало відомо про 2 цивільних, убитих росіянами на Донеччині: у Бахмуті та Авдіївці. Крім того, правоохоронці виявили тіла 5 убитих росіянами під час окупації: 4 у Ямполі та 1 у Яровій. Ще 4 людини в області отримали поранення", - написав Кириленко у Telegram-каналі.

++07.50++

Минулої доби російські окупаційні війська завдали в Україні чотири ракетних та 23 авіаційних ударів, здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України. "Ударів зазнали понад 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Вінницької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей", - сказано у ранковому зведенні, опублікованому на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ. Також за добу українські військові відбили атаки російських загарбників поблизу населених пунктів Масютівка та Орлянка Харківської області, Новоселівське, М'ясожарівка, Макіївка і Білогорівка на Луганщині, а також Соледар, Бахмут, Красногорівка, Верхньокам'янське, Первомайське, Невельське, Мар’їнка і Павлівка Донецької області.

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США й надалі докладатимуть зусиль задля того, щоб Україна мала озброєння, необхідне для збройного протистояння, заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван. "Позиція США не змінюється, залишається такою самою, як і шість місяців тому. Ми робитимемо все можливе, щоб позиція України на полі бою зміцнювалася", - сказав він журналістам на борту президентського літака. Салліван супроводжує президента Джо Байдена під час візитів до Камбоджі, де він візьме участь у самітах США-АСЕАН та країн Східної Азії, а також до Індонезії, де відбудеться саміт G20.

++07.32++

Президент України Володимир Зеленський подякував французькому лідеру Емманюелю Макрону за допис у Twitter, присвячений звільненню Херсона. "Ми продовжимо цей шлях доти, доки прапори України не майорітимуть над усіма українськими містами і селами", - наголосив Зеленський у Twitter.

++07.28++

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) під час перевірки двох ядерних об'єктів у Харкові не виявили ознак радіоактивного викиду, підвищеного рівня радіації або витоку ядерного матеріалу. Спецмісія МАГАТЕ з 8 до 10 листопада обстежила Харківський фізико-технічний інститут (ХФТІ) і пункт захоронення радіоактивних відходів "Радон". "Хоча рівні радіації були в нормі, масштаби шкоди, завданої дослідницькому центру, вражають - і навіть більші, ніж очікувалося, - прокоментував підсумки перевірки харківського інституту гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. - Масштаби та інтенсивність безперервних атак на ХФТІ порушують усі сім основних принципів ядерної безпеки".

++07.18++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вважає наразі неможливим припинення війни в Україні дипломатичним шляхом. "Ми всі хочемо, щоб ця війна добігла кінця і став можливим мир", - сказав Шольц у п'ятницю ввечері під час подіумної дискусії "RND vor Ort" , організованої медійною групою Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) у Лейпцигу. Але "смертоносною війною проти України Путін перешкодив будь-якому дипломатичному зближенню", наголосив політик. Керівник уряду Німеччини виступив проти припинення вогню на умовах Росії й заявив, що керівництво в Кремлі має зрозуміти: ідея такого миру ні до чого не призведе. "Продиктувати мир не вдасться", - підкреслив Шольц.

