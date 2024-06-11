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КонфліктиРосійська Федерація

Генштаб порахував збитки від ударів по НПЗ на Ростовщині

Ольга Журавльова
11 червня 2024 р.

Росія втратила нафти на пів мільярда доларів через атаку України на Новошахтинський завод у Ростовській області 5 червня, заявили в генштабі ЗСУ.

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НПЗ у РФ
Дим над російським НПЗ після удару дронів (архівне фото)Фото: Alexander Ryumin/TASS/picture alliance

В Україні озвучили деталі атаки на Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ, успішно проведеної 5 червня.

Як повідомив генеральний штаб Збройних сил України у ніч на вівторок, 11 червня, за даними розвідки, в результаті ураження Росія втратила 1,5 мільйона тон нафти та нафтопродуктів, що в перерахунку складає близько 540 мільйонів доларів.

У генштабі зауважили, що такі удари по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) суттєво ускладнюють виконання військами РФ завдань в ході збройної агресії проти України.

У ЗСУ не уточнили, яким видами зброї атакували Новошахтинський завод, а лише зазначили, що це були "засоби українського виробництва". 

Масштабна пожежа на Новошахтинському НПЗ

Російська влада заявляла, що завод атакували дрони, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. До ліквідації вогню спершу залучили близько 120 людей і 15 одиниць техніки, а також готували застосування пожежного потяга, але через повторну атаку рятувальні роботи призупинили. Після цього сили й засоби гасіння пожежі збільшили.

Видання Bloomberg повідомляло раніше, що внаслідок регулярних ударів українських дронів виведено з ладу близько 14 відсотків нафтопереробних потужностей Росії.

 

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