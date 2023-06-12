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Генсека ООН непокоїть можливий вихід РФ з зернової угоди

Валерій Сааков
1 год. тому

ООН активно працює над тим, щоб не допустити виходу Росії з зернової угоди у липні цього року, заявив генсек організації Антоніу Гутерріш. Тим часом у Москві кажуть, що невдоволені тим, як виконується угода.

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Генсека ООН непокоїть можливий вихід РФ з зернової угоди
Фото: Ukrinform/dpa/picture alliance

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш заявив, що він стурбований тим, що Росія може вийти 17 липня з угоди, яка дозволяє безпечний експорт зерна і добрив у воєнний час з трьох українських чорноморських портів. 

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"Я стурбований, і ми наполегливо працюємо над тим, щоб переконатися, що "Чорноморську (зернову. - Ред.) ініціативу" вдасться зберегти, і водночас, що ми зможемо продовжити нашу роботу зі сприяння російському експорту", - сказав Гутерріш у понеділок, 12 червня, журналістам, цитує Reuters.

Москва не раз погрожувала вийти з угоди

Раніше Москва не раз погрожувала вийти з угоди, відомої як "Чорноморська зернова ініціатива", укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, в разі якщо не будуть усунені перешкоди для її власних поставок зерна і добрив.

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Щоб переконати Росію погодитися на зернову угоду, торік було підписано трирічний меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким посадовці ООН погодилися сприяти експорту з РФ продовольства та добрив. Хоча російський експорт продовольства і добрив не підпадає під дію західних санкцій, запроваджених після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, Москва заявляє, що накладені Заходом обмеження на платежі, логістику і страхування перешкоджають поставкам.

Суть російських претензій

9 червня в Женеві відбувся черговий раунд консультацій заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Вершиніна з делегацією ООН на чолі з генеральною секретаркою Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) Ребеккою Грінспан. 10 червня в МЗС РФ інформували, що Москва на женевських консультаціях наголосила на відсутності прогресу щодо трьох проблем: перепідключення "Россільгоспбанка" до SWIFT; відновлення поставок запчастин і техніки, а також ситуації з аміакопроводом "Тольятті-Одеса".

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