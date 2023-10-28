Генсек ООН розкритикував бомбардування Сектора Гази

Антоніу Гутерріш на тлі бомбардувань Сектора Гази закликав до гуманітарного припинення вогню, звільнення заручників і надання допомоги населенню.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш у суботу, 28 жовтня, розкритикував "безпрецедентну ескалацію" ізраїльських бомбардувань Сектора Гази та знову закликав до негайного припинення вогню для доставки гуманітарної допомоги.

"Мене надихнуло те, що, здавалося, зростає консенсус щодо необхідності хоча б гуманітарної паузи на Близькому Сході. На жаль, натомість я був здивований безпрецедентною ескалацією бомбардувань, що підриває гуманітарні цілі. Цю ситуацію необхідно повернути назад", - написав Гутерріш в соцмережі X.

"Я повторюю свій заклик щодо негайного гуманітарного припинення вогню поряд із беззастережним звільненням заручників та доставкою гуманітарної допомоги в обсязі, що відповідає гострим потребам населення Гази, де на наших очах розгортається гуманітарна катастрофа", - додав генсек ООН.

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Борель: Терміново необхідна пауза у бойових діях

З вимогою призупинення бойових дій у Секторі Гази також виступив верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

"Газа повністю знеструмлена і перебуває в ізоляції, а важкі обстріли продовжуються. Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (UNRWA) попереджає про відчайдушне становище мешканців Гази, позбавлених електрики, їжі, води. Занадто багато мирних жителів, включаючи дітей, вбито. Це суперечить міжнародному гуманітарному праву", - написав він у X.

"Терміново необхідна пауза у бойових діях, щоб забезпечити гуманітарний доступ", - наголосив Боррель.

ХАМАС заявив, що готовий до обміну ув'язненими з Ізраїлем

Тим часом лідер ХАМАСу в Секторі Гази Ях'я Сінвар заявив ввечері у суботу, що угрупування готове до "негайного" обміну ув'язненими з Ізраїлем.

"Ми готові провести негайний обмін полоненими, який включає звільнення всіх палестинських ув'язнених з ізраїльських в'язниць в обмін на всіх ув'язнених, яких утримує палестинський опір", - йдеться в заяві Сінвара, яку цитує агенція AFP.

Ізраїль оголосив про розширення наземних операцій у Газі

У ніч на 28 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила, що розширює операцію в Секторі Гази, яка почалася у відповідь на атаку радикального палестинського руху ХАМАС, визнаного терористичною організацією в Ізраїлі, ЄС та США. Масштаби розгортання наземних підрозділів буде збільшено "з метою демонтажу терористичної інфраструктури ХАМАСу", а також звільнення заручників, заявив офіційний представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі.

Своєю чергою прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху ввечері у суботу заявив, що бої у Секторі Гази будуть "тривалими і складними". "Війна в Секторі (Гази. - Ред.) буде довгою і важкою, і ми готові до неї", - цитує Нетаньяху агенція AFP.

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Напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня призвів до загибелі понад 1400 людей, повідомила ізраїльська влада. За підтвердженими даними на 28 жовтня, у полоні ХАМАСу залишаються 229 людей. Водночас за даними палестинської сторони, внаслідок ізраїльських авіаційних ударів загинули вже понад 7700 осіб, у тому числі понад 3500 дітей. Дані палестинської сторони про втрати неможливо підтвердити із незалежних джерел.