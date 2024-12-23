Генсек НАТО: Зеленський критикує Шольца несправедливо

Генсек НАТО: Зеленський критикує Шольца несправедливо23 грудня 2024 р.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає невиправданою критику канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) з боку президента України Володимира Зеленського.
"Я багато разів говорив Зеленському: "Припиніть критикувати Олафа Шольца", бо вважаю, що це несправедливо", - цитує Рютте німецьке агентство dpa у понеділок, 23 грудня.
За словами генсека, те, що Шольц зробив для України, вражає: адже канцлер сприяв тому, що Німеччина стала другою після США країною за кількістю наданої військової підтримки.
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Рютте не згоден з Шольцом щодо Taurus
При цьому Рютте дав зрозуміти, що, на відміну від Шольца, постачав би Україні далекобійні крилаті ракети Taurus і не накладав би жодних обмежень на їхнє використання.
"Ми знаємо, що цей тип спроможностей дуже важливий для України", - сказав генсек НАТО, але вказав, що рішення - не за ним.
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