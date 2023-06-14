Генсек НАТО обіцяє Києву "сигнал підтримки та солідарності"

Питання вступу України до НАТО обговорюється, але генсек альянсу Єнс Столтенберг ці консультації не коментує. Водночас він розповів про наступні кроки НАТО назустріч Києву.

Україна неодмінно стане членом НАТО, але лише "коли настане час", сказав генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі 14 червня.

Це, за його словами, Київ має вирішувати з учасниками альянсу. У них багато точок дотику у питаннях членства України, додав генсек напередодні зустрічі міністрів країн НАТО. ЇЇ мета - підготовка до саміту 11-12 липня у Вільнюсі. Саме там Київ сподівається отримати дорожню карту, яка стала б першим кроком на шляху України до НАТО, проте Столтенберг відмовився коментувати хід консультацій на цю тему.

"На саміті у Вільнюсі ми направимо потужний сигнал підтримки та солідарності з Україною і чітко дамо зрозуміти, що майбутнє України - в НАТО, - запевнив він. - Ми повинні гарантувати, що коли ця війна закінчиться, Україна матиме надійні механізми безпеки, щоб історія не повторилася і Росія не могла відновитися, переозброїтися та знову піти в атаку”. За словами Столтенберга, Північноатлантичний альянс має забезпечити українців потенціалом, кваліфікацією, озброєнням, "щоб вони могли самі стримувати можливі напади".

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Кроки альянсу назустріч Києву

Генсек НАТО очікує, що на саміті у Вільнюсі буде ухвалене рішення щодо програми багаторічної підтримки України "зі значним фінансуванням", розрахованої на її перехід від радянських стандартів, обладнання, процесів та доктрин до західних. "Таким чином ми ще наблизимо Україну до НАТО", - підсумував він.

За оцінкою Столтенберга, українці вже наблизилися до стандартів альянсу, але на полі бою помітно, скільки вони ще використовують старого радянського обладнання - тому необхідно реалізувати масштабний перехід: "Це завдання НАТО, спрямоване на майбутнє, в якому Україна буде набагато сильнішою".

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Крім того, члени альянсу розглядають можливість підвищити статус Комісії Україна-НАТО до рівня Ради Україна-НАТО. Як пояснив Столтенберг, це означатиме відносини на рівних між Україною та 31 країною альянсу в рамках цієї ради. На відміну від комісії, новий орган зможе ухвалювати рішення та розвивати складнішу структуру, наприклад підкомітети. Такий устрій дозволить поглибити відносини України та НАТО, переконаний генсек альянсу. Понад те, цей крок означав би зміцнення політичного партнерства альянсу з Києвом.

Паралельно окремі члени НАТО обговорюють з Україною різні варіанти гарантій безпеки, які доповнять спільні зусилля, повідомив Столтенберг. Він пояснив, що головна мета всіх цих дій - запобігти новій можливій агресії з боку Росії після закінчення війни, тому важливими є довгострокові зобов'язання як з боку всієї НАТО, так і в рамках двосторонніх відносин України з союзниками.

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Зустріч глав Міноборони країн НАТО відбудеться 15 та 16 червня у Брюсселі. У ній візьме участь міністр оборони України Олексій Резников.