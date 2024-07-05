Генсек НАТО анонсував значний пакет допомоги для України

Генсек Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг напередодні саміту Альянсу у Вашингтоні анонсував нову допомогу Україні і закликав союзників не послаблювати підтримку країни, яка захищається від російської агресії. "Україна має перемогти, їй необхідна наша тривала підтримка", - наголосив він на пресконференції в п'ятницю, 5 липня.

Очікується, що на триденному саміті НАТО, який відкриється в столиці США 9 липня, ітиметься, зокрема, про нові командні структури Альянсу, що координують постачання озброєнь Києву і навчання українських військових, а також про подальше фінансування, розширення військової допомоги та нові угоди з безпеки. За словами Єнса Столтенберга, він сам і президент України Володимир Зеленський єдині в думці, що всі ці елементи можуть стати "мостом" до майбутнього членства України в НАТО. "Україна наближається до НАТО", - наводить слова генсека Альянсу агентство dpa.

При цьому, з точки зору Столтенберга, нові кроки з підтримки Києва з боку НАТО не роблять Північноатлантичний альянс стороною конфлікту між Україною і Росією. Конкретно цю заяву було зроблено у зв'язку з роботою зі створення штаб-квартири НАТО у Вісбадені з метою координування військової допомоги Україні.

Гарантії 40 мільярдів євро Україні

Крім того, Столтенберг висловив упевненість, що західні союзники незабаром нададуть Україні додаткові системи протиповітряної оборони і боєприпаси та підтвердив намір публічно гарантувати Києву під час саміту НАТО надання йому протягом найближчих 12 місяців фінансової підтримки на суму щонайменше 40 мільярдів євро. "Я очікую, що глави держав і урядів узгодять значний пакет для України", - цитує Столтенберга пресслужба Альянсу.

Раніше, 1 липня, голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen) в інтерв'ю Rheinische Post і General-Anzeiger заявив, що на саміті Північноатлантичного альянсу 9-11 липня у Вашингтоні, вступ України до НАТО не обговорюватимуть.

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