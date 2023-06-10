Генератори і намети: Бельгія передає Україні гумдопомогу

Бельгія передасть Україні засоби для допомоги з ліквідацією наслідків знищення Каховської ГЕС. У переліку - генератори, медичне обладнання, намети і матраци.

Уряд Бельгії передасть Україні гуманітарну допомогу для подолання наслідків знищення Каховської гідроелектростанції (ГЕС). Про це повідомляється на сайті бельгійського міністерства закордонних справ у п'ятницю, 9 червня.

Зокрема, в координації з ЄС Бельгія передасть обладнання для укриття (намети, матраци, спальні мішки, каністри, гігієнічні набори) загальною вартістю 350 тисяч євро, щоб допомогти людям, які постраждали від затоплення.

Також з огляду на санітарний вплив води, що затопила населені пункти, Бельгія передасть Україні медичне обладнання на суму 1,6 мільйона євро, а саме: ліки, медичні вироби, резервуари для зберігання питної води, а також сухі пайки. Ще на 1,5 мільйона Бельгія закупить генератори, які направлять у постраждалі від затоплення райони.

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Допомога Україні від партнерів

ЄС задіяв Механізм цивільного захисту для допомоги Україні ліквідувати наслідки повені ще кілька днів тому. Перші внески зробили Німеччини, Австрії та Литви. Так, Німеччина запропонувала п'ять тисяч фільтрів для води та 56 генераторів , а Австрія - 20 цистерн для води та 10 дренажних насосів, які вже прямують до України. Крім того, Литва та Німеччина запропонували намети, ліжка та ковдри.

Польща передасть Україні 10 цистерн і 10 насосів для відкачування води із затоплених після знищення.

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Надати гуманітарну допомогу Україні вирішила також Молдова, виділивши на це близько 220 тисяч євро, повідомляється на сайті уряду країни. До переліку увійдуть водонасосні станції, надувні човни, продукти харчування та обладнання, необхідне для ліквідації наслідків повені.

Як повідомлялося, гребля Каховської гідроелектростанції, яку вже понад рік контролюють російські війська, була зруйнована в ніч на 6 червня. Київ звинувачує в катастрофі РФ. Водночас Москва заперечує свою причетність, а міжнародна спільнота не поспішає з остаточними висновками щодо причин знищення греблі.