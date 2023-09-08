Генеральний секретар ООН застеріг від втрати довіри

Нинішній брак єдності у світі загрожує перерости в конфронтацію, застеріг генеральний секретар ООН Гутерріш у переддень саміту G20 в Індії.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш висловив жаль з приводу посилення розбіжностей у світі напередодні саміту глав держав та урядів Великої двадцятки (G20) в Індії. "Якщо ми справді є глобальною сім'єю, то сьогодні ми нагадуємо досить безталанну сім'ю", - сказав Гутерріш у п'ятницю, 8 вересня, в Нью-Делі. "Розбіжності посилюються, напруженість зростає, а довіра зникає - і все це разом викликає примару фрагментації й, врешті-решт, конфронтації", - пояснив генсек ООН, якого цитує інформагенція AFP.

Читайте також: Учасники зустрічі G20 знову не змогли узгодити підсумкову декларацію

"Цей поділ викликав би глибоке занепокоєння в кращі часи, але в наш час він є катастрофою", - застеріг Гутерріш. "Наш світ переживає складний перехідний період. Майбутнє багатополярне, а наші багатосторонні інституції відображають минулу епоху", - зазначив генсек ООН. Приміром, глобальна фінансова архітектура, є, на його думку, "застарілою, дисфункціональною і несправедливою". У цій галузі необхідні комплексні структурні реформи - "і те ж саме стосується Ради Безпеки ООН", додав Гутерріш.

Війна в Україні - одне з питань, щодо якого немає єдності

Саміт G20 відбудеться в Нью-Делі 9-10 вересня. До G20 входять 19 найпотужніших промислово розвинених країн, а також країн з перехідною економікою та Європейський Союз. Однак нині ця група, що представляє дві третини населення світу і на яку припадає близько 85 відсотків світового валового внутрішнього продукту (ВВП), глибоко розділена.

Читайте також: Лідер Китаю не братиме участь у саміті G20

Особливо значні розбіжності в поглядах панують щодо двох питань - війни Росії проти України та захисту клімату, тож під час дводенної зустрічі лідерів G20 навряд чи вдасться досягти якихось вагомих компромісів, пише AFP.

Читайте також: Самоізоляція: Чому Лавров замінює Путіна

Під час цьогорічного саміту лідерів Великої двадцятки, на порядку денному, найімовірніше, стоятиме питання включення Африканського Союзу до групи найрозвинутіших індустріальних країн і країн з перехідною економікою. Голова Ради ЄС Шарль Мішель заявив, що консенсус щодо розширення є. У такий спосіб країни Південної півкулі мають отримати більшу вагу на міжнародній арені. Раніше прем'єр-міністр Індії Наренда Моді виступав з аналогічною вимогою.