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Російські поліцейські охоронять Красну площу
Російські поліцейські охоронять Красну площуФото: Sergei Karpukhin/Tass/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Генерал США: Деімперіалізація РФ має бути військовою ціллю

Віолетта Чайковська | Аліна Коломієць
37 хв. тому

194-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 5 вересня.

https://www.dw.com/uk/general-ssa-vijskovi-cili-maut-vklucati-deimperializaciu-rosii/a-63017906

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 4 вересня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події понеділка, 5 вересня (час київський).

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В операційній зоні південнобузького напряму обстановка напружена та динамічна в розвитку, але підконтрольна Збройним силам України, стверджують в оперативному командуванні "Південь". Там тривають позиційні бої з метою покращення положення по лінії фронту.

Згідно з повідомленням, за минулу добу українські військові знищили російський склад боєприпасів в районі Томиної Балки, понтонну переправу поблизу села Львове, вразили пункт управління 35-ї армії в Каховському районі та два контрольно-спостережні пункти батальйонних тактичних груп 247-го десантно-штурмового полку та 126-ої окремої бригади берегової оборони в Миколаївському та Бериславському районах.

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Збройні сили України (ЗСУ) відбили наступ російської армії в районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Кодема та Соледар на Бахмутському напрямку, а також в районах населених пунктів Первомайське, Водяне та Невельське на Авдіївському напрямку. "Сили оборони продовжують ведення оборонної операції, утримують визначені рубежі та не допускають просування противника по території України", - йдеться у ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ.

Армія РФ, за даними генштабу, продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, а також створені сприятливих умов для відновлення наступу.

Зокрема, росіяни ведуть оборонні дії на Південнобузькому напрямку. "Після інтенсивних обстрілів силами оборони районів скупчення противника в Херсонській області, російські загарбники встановили заборону на пересування місцевих жителів. Зокрема, людям заборонено перетинати річку Дніпро як мостами, так і плавзасобами. У разі порушення заборони окупанти погрожують відкривати вогонь на ураження", - йдеться у повідомленні.

На окупованих територіях російські сили продовжують примусову мобілізацію. "У Донецьку російські загарбники знайшли "нове джерело" поповнення втрат у живій силі. Так, нещодавно, до місцевих лікарень міста почали прибувати представники російської окупаційної армії та силоміць "виписувати" хворих. Під таку виписку потрапляють чоловіки призовного віку з різними захворюваннями або травмами, зокрема і поранені під час бойових дій, які проходять лікування", - кажуть в генштабі ЗСУ.

Загалом протягом доби російські солдати завдали 25 ракетних і понад 22 авіаційних удари по військових і цивільних об'єктах на території України. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Дмитрівка, Костянтинівка, Зеленопілля, Зайцеве, Кодема, Соледар, Миколаїв, Вознесенськ, Очаків, Сухий Ставок та Безіменне. На переважній більшості напрямків солдати РФ обстрілюють військову та цивільну інфраструктури з танків, бойових машин, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

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Генерал США: Деімперіалізація РФ має бути військовою ціллю

Колишній командувач сухопутними військами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес вважає, що "військові цілі США мають включати "деімперіалізацію" Росії". "Мені здається, що ми бачимо початок кінця Російської Федерації у її сьогоднішньому вигляді. Ми маємо бути готові до цього. До розпаду СРСР ми готові не були", - написав він у Twitter. 

Тривалість війни залежить від обіцяних поставок зброї

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Генерал США: Деімперіалізація РФ має бути військовою ціллю

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