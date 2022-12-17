Генерал США Ходжес: Росія не наступатиме знову на Київ

Російська армія не намагатиметься знову наступати на Київ, переконаний американський генерал Бен Ходжес. Головнокомандувач ЗСУ Залужний у інтерв'ю заявляв про плани нової атаки РФ на українську столицю. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини суботи, 17 грудня.

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Росія не намагатиметься знову наступати на Київ, вважає американський генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес. "Я сумніваюся, що Росія зможе зібрати сили такого розміру за цей час, тим більше належної якості", - написав Ходжес у Twitter. Він нагадав написав, що остання часткова мобілізація в Росії провалилася. Цим американець заперечив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, який в інтерв'ю The Economist заявив, що РФ готує близько 200 тисяч нових військових і що у нього немає сумнівів, що армія РФ здійснить ще одну спробу наступу на Київ. Бен Ходжес вважає, що завищена оцінка потенціалу нових наступальних операцій Росії грає на руку тим, хто не хоче продовжувати підтримувати Україну.

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У дев'ятому пакеті санкцій Євросоюзу проти Росії серед інших внесли 29 фігурантів спільного розслідування видань The Insider, Bellingcat і Der Spiegel про секретний підрозділ Головного обчислювального центру (ГОЦ) Збройних сил РФ, який займається наведенням високоточних ракет на цілі в Україні. Їхні імена значаться у списку, опублікованому в офіційному журналі ЄС 16 грудня.

Усі 29 мають офіцерські звання і служать у ГОЦ, причому більшість із них - у підрозділі планування ракетних ударів. За даними The Insider, найближчим часом санкції проти ймовірних навідників планують ввести і США.

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