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GE припинила обслуговування турбін у Росії - "Ъ"

Валерій Сааков | Сергій Ромашенко
55 хв. тому

Американська компанія GE призупинила сервісне обслуговування газових турбін у РФ. Це пов'язують із набуттям чинності розширених американських санкцій, повідомило російське видання "КоммерсантЪ".

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General Electric припинила обслуговування турбін у Росії
Філія General ElectricФото: Reuters/D. Becerril

Американська компанія General Electric (GE) 19 червня призупинила сервісне обслуговування газових турбін у Росії, повідомило у вівторок, 20 червня, російське видання "КоммерсантЪ" із посиланням на джерела в генеруючих компаніях РФ. За словами співрозмовників видання, GE закрила доступ до системи моніторингу роботи турбін на російських ТЕС. Передбачається, що наступним кроком стане припинення поставок у Росію запчастин.

Компанія GE призупинила роботу в Росії ще в березні 2022 року, за винятком поставок необхідного медичного обладнання та підтримки наявних енергетичних послуг.

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Водночас 18 червня набули чинності розширені санкції США, згідно з якими американські компанії не можуть надавати інжинірингові послуги в Росії. У GE вже попереджали, що компанія через це не зможе надавати такого роду послуги в РФ.

Значна залежність РФ від імпортного обладнання

За даними російської Вищої школи економіки (ВШЕ), у РФ спостерігається значна залежність від імпортного обладнання в енергетичній сфері, найгостріша ситуація склалася саме з газовими турбінами. Експерти ВШЕ посилаються на дані російського мінпромторгу про частку імпорту в цьому сегменті у 2014 році (80-100 відсотків), стверджуючи, що відтоді "ситуація серйозно не змінилася".

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У самому російському відомстві ці дані не прокоментували, але зазначили, що у виробників у Росії є необхідні компетенції для випуску турбін, а в крайньому разі розглядатимуть продукцію країн Азії.

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Станом на 2019-2020 роки, у сфері газових турбін і компонентів до них понад 75 відсотків імпорту в Росію йшло з країн, які приєдналися до режиму санкцій щодо РФ. Приміром, на США у 2020 році припадало 22 відсотки від загального обсягу імпорту газових турбін малої потужності (менше ніж 5 МВт) і 41 відсоток постачання турбін потужністю понад 5 МВт.

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