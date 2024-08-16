Генерал Бундесверу Фройдінґ: Україна здатна перемогти Росію

Наступ у Курській області показує, що ЗСУ мають волю, щоб досягти успіху у війні, розв'язаній Росією проти України, заявив генерал Крістіан Фройдінґ.

Україна здатна перемогти Російську Федерацію у війні, розв'язаній останньою, заявив у четвер, 15 серпня, у подкасті Бундесверу Nachgefragt генерал-майор Збройних сил Німеччини Крістіан Фройдінґ (Christian Freuding).

"Україна, звичайно ж, може перемогти, - заявив Фройдінґ. Саме на прикладі нинішньої наступальної операції ЗСУ в Курській області видно, що Україна "може проявляти ініціативу, досягати успіхів і завдати Росії суттєвого болю", пояснив він. "Думаю, що це хороший індикатор того, що українські війська, як і раніше, мають волю і здібності, щоб досягти успіху у цій війні і перемогти в ній", - каже Фройдінґ.

Відповідаючи на уточнююче питання, що саме може передбачати перемога України у розв'язаній Росією війні, генерал сказав, що це мають визначити самі українці. "Зрозуміло, що політична мета України полягає у відновленні територіальної цілісності та суверенітету у міжнародно визнаних кордонах 1991 року. За моєю оцінкою, українці не думають, що це буде досягнуто до кінця 2024 року. Але метою має бути те, щоб вони мали військові можливості досягти своєї мети протягом часу", - додав Фройдінґ.

Про наступ ЗСУ в Курській області РФ

Коментуючи наступ Збройних сил України (ЗСУ) в Курській області РФ, генерал Фройдінґ, який нещодавно повернувся з України, повідомив, що той вівся на чотирьох осях за участю чотирьох бригад ЗСУ - це відповідає чисельності у 4-6 тисяч військовослужбовців. З української території цю операцію підтримують ще від двох до чотирьох тисяч людей за допомогою логістики та протиповітряної оборони, зазначив він.

ЗСУ зайшли у російський регіон на відстань приблизно 30 кілометрів від кордону. Ширина території, на якій відбувається операція, становить, за словами Фройдінґа, 65 кілометрів.

Загальна площа території, на якій проводять операцію українські військові (але не та, яку вони контролюють), становить, за оцінкою генерала Бундесверу, близько 1000 квадратних кілометрів. "За площею ця територія приблизно відповідає тій, якою ЗСУ з початку року поступилися російським силам", - зазначив він.

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Про військову підтримку України з боку Німеччини

Відповідаючи на запитання, чи є підтримка України, як і раніше, важливою, генерал Фройдінґ наголосив: "Абсолютно. Я вважаю її моральним обов'язком".

Серед військової техніки, яку, як планується, Німеччина надасть Україні протягом 2024 року, - по дві системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM та IRIS-T SLS середньої та малої дальності, 10 зенітних самохідних установок Gepard, а також 30 танків Leopard 1A5 та 400 бронетранспортерів MRAP, розповів він.

Німеччина надає Україні найбільшу військову допомогу після США, констатував Фройдінґ. "Лише цього року ми виділимо на військову підтримку України суму між 6,5 і сімома мільярдами євро. Якщо розглядати весь час війни, ми бачимо підтримку, яка була надана або гарантована договором і погоджена, на загальну суму понад 28 мільярдів євро", - уточнив генерал.