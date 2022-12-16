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Російські окупаційні війська в КримуФото: Filippo Monteforte/AFP/Getty Images
ПолітикаУкраїна

Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо Криму

Анастасія Шепелева
53 хв. тому

Як зазначили в міністерстві закордонних справ України, цього року резолюцію щодо прав людини в анексованому Росією Криму підтримала рекордна кількість держав.

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Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй 82 голосами ухвалила резолюцію щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому РФ Криму, повідомляється на сайті міністерства закордонних справ (МЗС) України у п'ятницю, 16 грудня.

Резолюція містить оновлені факти, зокрема в контексті повномасштабної війни Росії проти України. Генасамблея засуджує використання півострова для здійснення збройної агресії проти України, окупації Херсонської і Запорізької областей, та закликає РФ негайно припинити її й вивести свої збройні сили з української території в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Генасамблея засудила подальші нехтування Росією міжнародного права у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права, дискримінацію жителів Криму, зокрема, кримських татар, а також "нову безпрецедентну хвилю довільних затримань у Криму, насильницькі переміщення в Крим і з Криму", насильницькі зникнення і так звані процедури фільтрації. 

Резолюція також закликає Москву припинити депортацію українських дітей та скасувати рішення про спрощення процедури отримання російського громадянства для дітей-сиріт з України.

Як зазначили в українському МЗС, цього року документ підтримала рекордна кількість країн. За даними державного інформаційного агентства "Укрінформ", проти голосували Росія, Білорусь, Казахстан, Іран, Сирія, Китай, Північна Корея, Куба, Еритрея, Ефіопія, Малі, Нікарагуа, Судан і Зімбабве.

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