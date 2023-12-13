Генасамблея ООН не засудила ХАМАС у резолюції щодо Гази

Генеральна Асамблея ООН у ніч на середу, 13 грудня, підтримала резолюцію з вимогою про негайне припинення вогню в зоні палестино-ізраїльського конфлікту. За документ проголосували 153 держави, зокрема Бразилія, Іран, Іспанія, Канада, Китай, Росія, Франція, Швейцарія, Швеція. Проти висловилися 10 країн, серед яких Ізраїль, США та Австрія. Утрималися від голосування 23 держави, включно з Німеччиною.

Важкий вибір для Берліна

Резолюція поставила Німеччину перед важким вибором, ідеться в повідомленні МЗС у соцмережі Х: "Ми хочемо припинити нестерпні страждання людей - в Ізраїлі та Секторі Гази". Німецький представник в ООН не міг голосувати за резолюцію, тому що, хоча вона і вимагає припинення вогню, але не говорить про те, чому Ізраїль змушений захищати себе - через варварську атаку ХАМАС 7 жовтня і через те, що ХАМАС хоче знищити Ізраїль. Однак Німеччина не могла голосувати і проти резолюції, оскільки в ній ідеться про припинення страждань палестинців, пояснили в МЗС.

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Генасамблея не змогла засудити терористів ХАМАС

Під час засідання Генасамблея ООН відхилила поправку, внесену США. Вона вимагала засудження терористичного палестинського руху ХАМАС. Поправку із засудженням атаки руху підтримали 84 країни, 62 висловилися проти, ще 25 держав утрималися від голосування. Для її схвалення було потрібно дві третини голосів.

Не пройшла і поправка Австрії, яка вказує, що ізраїльські заручники утримуються ХАМАС та іншими угрупованнями.

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Резолюція має символічний характер

У резолюції міститься вимога до негайного гуманітарного припинення вогню, а також до звільнення всіх заручників. Крім того, документ вимагає від усіх сторін конфлікту дотримуватися міжнародного гуманітарного права.

Представлений Єгиптом і Мавританією проєкт резолюції в рамках 10-ї спеціальної надзвичайної сесії ГА ООН щодо Палестини загалом повторює текст документа, запропонованого ОАЕ в Раді Безпеки ООН 9 грудня, який було відхилено через вето США.

Резолюція Генеральної Асамблеї має символічний характер і не є обов'язковою до виконання на відміну від резолюції Ради Безпеки.

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Війна на Близькому Сході

Конфлікт на Близькому Сході загострився після масштабного нападу на Ізраїль ХАМАСу, визнаної в Європейському Союзі, США та більшістю країн Заходу терористичною організацією. Жертвами атаки стали близько 1200 людей, бойовики також захопили понад 240 заручників та вивезли їх до Сектора Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, у Секторі Гази загинули понад 18,5 тисячі людей, з них більшість жінки та діти. ВООЗ вважає ці дані такими, яким можна довіряти.

В умовах припинення вогню, яке тривало з 24 листопада до 1 грудня, завдяки міжнародним зусиллям вдалося звільнити кілька десятків заручників. Втім, у полоні ХАМАСу залишається ще 136 людей.

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