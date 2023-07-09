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Гей-парад у Кельні зібрав мільйон глядачів

Максим Сидоржевський | Жан Рофе
2 год. тому

У демонстрації представників ЛГБТ-спільноти в Кельні, за даними організаторів, узяли участь 60 тисяч осіб і майже 230 груп - більше, ніж будь-коли раніше.

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Учасники гей-параду у Кельні
Учасники гей-параду у КельніФото: Roberto Pfeil/dpa/picture alliance

У Кельні сотні тисяч людей вийшли в неділю, 9 липня, на традиційний гей-парад під назвою Christopher Street Day (CSD), попри виснажливу спеку. Цей захід щорічно проводиться на підтримку прав сексуальних меншин і є одним із найбільших такого роду в Європі.

За даними організаторів, у демонстрації взяли участь близько 60 тисяч осіб або майже 230 груп - більше, ніж будь-коли раніше на CSD у Кельні. Подивитися недільну ходу в Кельні прийшли понад один мільйон людей, як і роком раніше. А разом зі святковими заходами 7 і 8 липня кількість відвідувачів CSD становила близько 1,4 мільйона осіб, заявили організатори.

У гей-параді у Кельнів зяли участь близько 60 тисяч осіб
У гей-параді у Кельнів зяли участь близько 60 тисяч осібФото: JANA RODENBUSCH/REUTERS

"Ми вже багато чого досягли, але ми ще не досягли нашої мети", - заявила держміністерка ФРН з питань культури і ЗМІ Клаудіа Рот (Claudia Roth) на початку заходу. Вона наголосила, що ще багато чого належить зробити в боротьбі за рівні права і проти гомофобії та дискримінації.

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Міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) натомість нагадав учасникам і глядачам параду про запобіжні заходи у спекотну погоду, закликавши їх пити достатньо рідини і за можливості перебувати в тіні. Німецька метеорологічна служба (DWD) у неділю випустила попередження про спеку, зокрема для Кельна, де температура повітря перевищувала 30 градусів Цельсія.

Під час прайду у Кельні панувала сильна спека
Під час прайду у Кельні панувала сильна спекаФото: JANA RODENBUSCH/REUTERS

Паради Christopher Street Day у ФРН

Наймасштабніші паради Christopher Street Day у Німеччині відбуваються в Берліні та Кельні. Назва Christopher Street Day походить від вулиці Крістофер-стріт у Нью-Йорку, де 1969 року гомосексуали і транссексуали відкрито виступили проти поліцейського свавілля і дискримінації.

У ФРН демонстрація на захист прав секс-меншин уперше відбулася 1972 року в Мюнстері. А назва Christopher Street Day увійшла в німецький ужиток 1979 року на акціях у Бремені та Берліні. Цього року захід у Кельні пройшов під гаслом: "За права людини. Багато. Разом. Сильні!". CSD у Берліні відбудеться 23 липня, його девіз: "Будь їхнім голосом - і нашим! ...за більше співчуття і солідарність!".

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