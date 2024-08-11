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ПолітикаНімеччина

Гей-парад на Сході Німеччини посилено охороняла поліція

Євгенія Наконечна
11 серпня 2024 р.

У східнонімецькому місті Бауцен паралельно до гей-параду відбувалися масові акції правоекстремістів.

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Через протести праворадикалів гей-парад у Баутцені на сході Німеччини мусила інтенсивно охороняти поліція
Через протести праворадикалів гей-парад у Баутцені на сході Німеччини мусила інтенсивно охороняти поліціяФото: Sebastian Willnow/dpa/picture alliance

У суботу, 10 серпня, у східнонімецькому місті Баутцен ЛГБТІК-прайд Christopher Street Day супроводжувався масштабними протестами з боку правих радикалів. За даними організаторів, у заході взяли участь близько тисячі людей, серед яких були сотні учасників, які спеціально приїхали з Дрездена та Лейпцига.

Прайд охороняла велика кількість поліцейських, оскільки одночасно відбувалися дві демонстрації праворадикальних груп проти заходу CSD. Найбільшу з них організували "Молоді націонал-демократи", молодіжне крило партії "Die Heimat" (колишня НДПН), яка зібрала близько 680 учасників. В іншому протесті, організованому ультраправими "Вільними саксонцями", взяли участь 40 осіб.

Спостерігачі на місці повідомляли на платформі X про надзвичайно агресивну атмосферу серед праворадикалів, які також приїхали з Дрездена. Поліція змогла запобігти спробам прямого втручання у проведення гей-параду. Через побоювання щодо безпеки організатори напередодні скасували заплановану вечірку після завершення прайду.

Нагадаємо, вранці 28 червня 1969 року поліцейські влаштували облаву на гей-бар "Стоунволл-інн" в Нью-Йорку. Цей заклад на Крістофер-стріт слугував місцем зустрічі геїв і лесбійок. Сутички переросли в багатоденні масові заворушення. В результаті поранення отримали четверо поліцейських і невстановлене число ЛГБТІК-активістів. Протести в барі "Стоунволл-інн" стали відправною точкою становлення сучасного руху на підтримку прав ЛГБТІК.

У Німеччині прайди CSD проходять масово і регулярно. Цьогоріч 21 липня на гей-парад у Кельні виходили 60 тисяч людей. Атмосфера на цих прайдах зазвичай вільна і барвиста.

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