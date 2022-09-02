"Газпром" зупинив "Північний потік" на невизначений термін

191-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 2 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 1 вересня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події п'ятниці, 2 вересня (час київський).

++19.55++

Газопровід "Північний потік" буде зупинено на невизначений термін, допоки не буде усунуто несправність турбіни, заявили у компанії ввечері у п'ятницю. Згідно з повідомленням, яке цитує РИА "Новости", "Газпром" отримав попередження Ростехнагляду про несправність турбіни "Північного потоку", й "до усунення зауважень його повністю зупинено". Представник компанії відправив компанії-виробнику турбіни Siemens листа про несправності двигуна та необхідність їх усунення. Транзит газу "Північним потоком" мав відновитися у суботу, 3 вересня, після триденного простою через нібито необхідність проведення техробіт.

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++19.40++

У Єврокомісії планують досягти одностайності серед усіх 27 держав-членів ЄС у питанні дотримання граничної ціни на російську нафту, заявив єврокомісар з економіки Паоло Джентилоні, коментуючи відповідну домовленість країн G7. За його словами, Єврокомісія "відіграватиме свою повну роль у роботі з досягнення одностайності серед 27 держав-членів для реалізації цього заходу в ЄС". "Наша мета - зробити це відповідно до термінів, узгоджених у рамках шостого пакету санкцій ЄС, тобто 5 грудня 2022 року для сирої нафти та 5 лютого 2023 року для нафтопродуктів", - уточнив Джентилоні.

++18.33++

У Москві погрожують Вашингтону "важкими наслідками" у тому разі, якщо США постачатимуть Україні все більш далекобійну зброю для відсічі російської агресії. Так, заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков в ефірі одного з російських пропагандистських телеканалів у п'ятницю заявив, що США своєю дедалі більшою підтримкою України "ставлять себе у становище, близьке до того, що можна назвати у повному сенсі стороною конфлікту". "Ми застерігаємо США від провокаційних кроків, зокрема від постачання все більш далекобійних та руйнівних систем, це шлях у нікуди, наслідки від того, що відбувається, будуть важкими, відповідальність за це цілком ляже на правлячі кола у Вашингтоні", - заявив Рябков, якого цитує "Інтерфакс".

Санкції щодо пов'язаних з "Росатомом" осіб і фірм

++18.06++

Кабінет Міністрів України включив до санкційного списку осіб понад 700 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із російською державною корпорацією "Росатом", повідомляється на сайті міністерства енергетики у п'ятницю.

++17.30++

За клопотанням прокуратури АР Крим та міста Севастополя, Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на шість морських суден, які порушували порядок в'їзду/виїзду з/до окупованого Криму під час перевезення награбованого окупантами українського зерна, повідомляє пресслужба прокуратури автономії. Йдеться про судна "Амур-2501", "Александр Грин", "М. Андреев", "Федор", "Св. Константин" та "Капитан Корчин" під прапорами держави-окупанта РФ, які, за даними слідства, систематично переправляли українське зерно до третіх країн, виходячи з Севастопольського морського порту.

++17.11++

Прокуратура Бучі під час досудового розслідування встановила ім'я російського військовослужбовця, який підозрюється у розстрілі двох беззбройних мирних жителів під Києвом. Як повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на прокуратуру, підозрюваного звати Микола Соковіков. Його впізнали за записом камери спостереження, яку опублікував CNN у своєму розслідуванні у травні.

++17.00++

На окупованій Росією території Запорізької області готуються до "референдуму" щодо самовизначення регіону. Так звана "глава виборчкому" області Галина Катющенко повідомила у п'ятницю про початок оснащення виборчих дільниць обладнанням - зокрема, кабінками і скриньками для голосування. Також вона повідомила про майже сформовані списки виборців. Катющенко уточнила, що дату референдуму має оголосити так званий "голова адміністрації" регіону, повідомляє "Інтерфакс".

++16.39++

Енергоблок №5 Запорізької АЕС, аварійно відключений 1 вересня, знову в роботі, повідомила у п'ятницю НАЕК "Енергоатом". У компанії нагадали, що відключення енергоблоку відбулося напередодні внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика ЗАЕС. Наразі на станції працюють два енергоблоки, які виробляють електроенергію для потреб України.

G7 прагне створити широку коаліцію країн для обмеження цін на нафту з РФ

++16.30++

Міністри фінансів країн Великої сімки під час зустрічі у п'ятницю підтримали запровадження граничної верхньої межі для цін на російську нафту. У спільній заяві міністрів G7 вони також закликали й інші країни вдатися до аналогічного кроку. "Ми хочемо створити широку коаліцію для того, щоб досягти максимальної ефективності", - йдеться, зокрема, в заяві, яку цитує агенція dpa.

Ліміт на ціну нафти з РФ базуватиметься на низці технічних вхідних даних, і за потреби переглядатиметься, наголосили міністри фінансів G7. Також у заяві вказується, що терміни запровадження цих обмежень планується узгодити з аналогічними заходами, передбаченими шостим санкційним пакетом Євросоюзу, інформує Reuters.

Нагадаємо, що шостим пакетом санкцій проти РФ, остаточно затвердженим ЄС 3 червня, передбачено запровадження часткового ембарго на нафту з РФ: постачання нафти в ЄС із РФ танкерами буде повністю припинено. Поступова відмова від російської нафти триватиме від шести місяців для сирої нафти до восьми місяців для інших нафтопродуктів. Для Угорщини, Чехії та Словаччини, які дуже залежать від російської нафти і не мають виходів до моря, зробили виняток. Ці країни зможуть продовжувати імпорт із Росії нафтопроводом "Дружба".

++16.16++

Українці платять своїми життями за те, щоб в інших куточках Європи люди не бачили жахіть війни, наголосив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи слова міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто про те, що "війна в Україні призвела до катастрофічного послаблення Європи". "Ми маємо сказати правду про те, що до послаблення Євросоюзу призводять спроби зруйнувати внутрішню єдність. Ніхто не повинен забувати: українці платять своїми життями за те, щоб у решті куточків Європи люди не бачили жахіть війни", - написав Ніколенко у Facebook у п'ятницю.

За його словами, немає "це не наша війна" і немає "їхньої війни". Речник МЗС переконаний, що напад Росії на Україну – це напад на весь демократичний світ, демократичні цінності, право бути собою та самостійно визначати своє майбутнє. "Марно сподіватися, що вдасться відсидітися; вдати, що те, що твого сусіда розриває на шматки, тебе не стосується. Це не може бути так хоча б і через те, що на території України проживає понад 150 тис. українців угорського походження, турботу про яких системно підкреслює Будапешт. Історія все розставить на свої місця. Імена тих, хто був на боці добра, і тих, хто на боці зла - будуть вписані в підручники", - зазначив Ніколенко.

Раніше Сіярто повідомив, що "війна в Україні призвела до катастрофічного послаблення Європи та Євросоюзу". "Ми маємо сказати правду про те, що лідери ЄС не змогли захистити людей у Європі від того, щоб вони не платили за війну, за яку взагалі не несуть відповідальності", - сказав він.

Вісім тисяч ухилянтів, які намагалися втекти за кордон

++15.57++

Від початку дії воєнного стану на кордонах України було затримано близько восьми тисяч чоловіків призивного віку, які намагалися без належних підстав залишити країну. "У цілому на кордоні збільшилась кількість виявлених правопорушників поза пунктами пропуску, тільки у серпні було затримано 460 осіб так званих ухилянтів", - йдеться у повідомлені Державної прикордонної служби у п'ятницю.

++15.36++

Президент України Володимир Зеленський запропонував Євросоюзу імпортувати українську електрику замість російських ресурсів. Про це він заявив, виступаючи по відеозв'язку на міжнародній економічній конференції "Амброзетті", яка щорічно проходить в італійському місті Чорноббіо. "Україна може стати зеленим енергохабом для Європи, який замінить російські брудні енергоресурси. Брудні у різних сенсах цього слова - і в екологічному, і в моральному", - закликав Зеленський. За його словами, Київ готовий нарощувати експорт електроенергії до країн ЄС, але для цього, зокрема, важливо, щоб Запорізька атомна електростанція повернулася до безпечного режиму роботи та залишалася підключеною до української енергомережі.

FT: G7 готова обмежити ціну на нафту з РФ

++15.23++

Міністри фінансів країн Великої сімки домовилися, що гранична межа цін на нафту з РФ почне діяти з 5 грудня для сирої нафти та з 5 лютого - для нафтопродуктів, повідомляє у п'ятницю видання Financial Times з посиланням на неназвані офіційні особи. За інформацією видання, міністри фінансів "Групи семи" оголосять про угоду про запровадження обмеження цін на закупівлю російської нафти пізніше у п'ятницю.

Читайте також: Bloomberg: РФ експортує нафту в обхід західних санкцій

++15.10++

Відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією, повідомив український Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. За його даними, на батьківщину повернулися 14 українців – 10 осіб із 58-ї окремої механізованої бригади та четверо – з 30-ї бригади. Російська сторона поки що не коментувала інформацію про обмін.

++15.08++

Два експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) залишаться на Запорізькій АЕС (ЗАЕС) на постійній основі, повідомив РИА "Новости" постійний представник РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов. Наразі на ЗАЕС працюють шість співробітників МАГАТЕ, які залишаться ще на кілька днів. Вони спеціалізуються на питаннях гарантій та ядерної безпеки.

++14.52++

Кабмін ініціював нові санкції щодо РФ: у списку - доньки Путіна

Кабінет міністрів України схвалив пропозиції міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій щодо нових санкцій проти Росії та Білорусі.

Фото: Eastnews/imago/Mikhail Klimentyev/SPUTNIK /AFP/Dmitry Feoktistov/TASS/picture alliance

В переліку - 99 фізичних і 178 юридичних осіб. Серед них - доньки президента РФ Володимира Путіна Марія Воронцова і Катерина Тихонова, працівники національних банків.

Також у списку опинилися підприємства військово-промислового комплексу, виробники мікроелектроніки та програмного забезпечення, причетні до хакерських атак компанії та група компаній "Царьград", що поширюють російську пропаганду.

Читайте детальніше: В уряді України ініціювали нові санкції щодо РФ: у списку - доньки Путіна

++14.21++

Суд арештував майно восьми російських і двох білоруських підприємств на 400 мільйонів гривень. Як повідомляє Національна поліція України, майно виявили в ході досудового розслідування у провадженні за статтею Кримінального кодексу про фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. "Йдеться про понад 390 залізничних вагонів. Їхня ринкова вартість сягає близько 400 мільйонів гривень. Наразі на виявлене майно російських та білоруських підприємств судом накладено арешт", - ідеться у повідомленні.

++13.59++

Нічними ракетними ударами по Харкову армія РФ зруйнувала приміщення спортивного комплексу "Локомотив" імені Г. Кірпи. "Це світова спортивна арена, де тренувалися наші "золоті рибки" - чемпіонки із синхронного плавання. У цих стінах виступали світові зірки із різних видів спорту, призери Олімпійських Ігор", - написав голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram. За його словами, знищений басейн, а також сучасний боксерський клуб, який відкрили лише в лютому цього року.



++13.34++

Одна з муніципальних книгарень Києва зібрала майже 25 тонн російських книг, які відправили на перероблення, а отримані від "реалізації макулатури" кошти спрямують на потреби Збройних сил України. Про це повідомляється на сайті Київської міської ради. "Протягом 1,5 місяця до збору російських друкованих видань долучились понад 1700 мешканців. Загалом було зібрано орієнтовно 48 тисяч книжок, а це майже 25 тонн макулатури, яку вже відвезли на перероблення та отримали 97 856 гривень", - йдеться у повідомленні. Збір триває, адже на виручені кошти хочуть купити в Європі автомобіль для одного з батальйонів на передовій, завдаток за який вже надіслали, але повної суми на нього поки не вистачає. Для заохочення комунальне підприємство "Міський Магазин" пропонує 10 відсотків знижки на нові книги тим, хто принесе старі російські.

++13.02++

Понад половина закладів освіти готова до очного навчання

В Україні більшає закладів освіти, які готові до проведення навчання в очній формі, повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет у п'ятницю, 2 вересня.

Укриття в одній зі шкіл Києва Фото: Oleksandr Kunytskyi/DW

Наразі відомо про готовність 56 відсотків освітніх закладів до очного формату навчання. Але поки що перевірили 94 відсотки від усіх закладів. Також тривають роботи щодо створення безпечних умов.

Найкращі показники - в столиці. Загалом по Україні найбільше закладів з укриттями, які відповідають усім вимогам, серед професійних технічних інституцій - 88 відсотків, на останньому місці - дитячі садочки.

Читайте детальніше: Понад половина закладів освіти України готова до очного навчання - міністр

++12.37++

У військовій розвідці Великобританії вважають, що війна Росії проти України продемонструвала: російські військово-стратегічні навчання не забезпечують здатність армії РФ проводити широкомасштабні, складні операції. Там сумніваються, що Росія зможе задіяти озвучені 50 тисяч військових у навчаннях "Схід-2022". "Малоймовірно, що цього року будуть активно задіяні більше 15 тисяч військовослужбовців. Це близько 20 відсотків від сил, які брали участь в останніх навчаннях "Схід" у 2018 році", - йдеться у щоденному звіті британської розвідки. Аналітики вважають, що такі заходи мають спрямовані насамперед на те, щоби справити враження на російських лідерів і міжнародну аудиторію.

Читайте також: Військові навчання Схід-2022: друзі Росії демонструють зброю

++12.15++

Шмигаль: Потрібен "холодний душ" для росіян - заборона віз у ЄС

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Європейський Союз заборонити видачу туристичних і студентських віз росіянам. "На жаль, опитування показують, що близько 80 відсотків людей в Росії підтримують війну проти нашої країни. На жаль, це не лише війна (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна. 200 тисяч російських солдатів воюють проти України. Навіть їхні сім'ї нічого не говорять проти цього, населення загалом підтримує цю війну", - сказав він в інтерв'ю німецькому агентству dpa напередодні візиту в Берлін.

На його переконання, неможливо розділити росіян на "хороших і поганих". "Для нас нестерпно, що частина росіян вбивають та ґвалтують в нашій країні, а інша частина влаштовує собі хороше красиве життя на Заході, відпустку, dolce vita. Нам необхідний холодний душ для російського суспільства у вигляді заборони на видачу віз туристам і студентам", - сказав Шмигаль.

Читайте також: ЄС призупинить угоду з РФ про спрощену видачу віз замість повної заборони

++11.47++

Перед візитом у Німеччину Шмигаль попросив про бойові танки

Україна очікує на прямі поставки німецьких танків Leopard 2. Про це в інтерв'ю агентству dpa заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль напередодні свого візиту до Берліна.

САУ PzH 2000 і танки Leopard-2 Фото: Ingo Wagner/dpa/picture alliance

"Нам потрібна зміна філософії поставок озброєнь. Під цим я маю на увазі: сучасні бойові танки також повинні бути поставлені", - сказав Шмигаль. За його оцінкою, Німеччина досягла величезного прогресу в підтримці України зброєю. "Однак, звичайно ж, ми хочемо отримати ще більше озброєнь та обладнання якнайшвидше", - зауважив прем'єр. Зокрема, він попросив про системи протиповітряної оборони IRIS-T: німецький уряд обіцяв направити чотири одиниці, але Україні необхідно 12 таких систем, зазначив Шмигаль.

Читайте детальніше: Напередодні візиту до Німеччини Шмигаль попросив сучасні бойові танки

++11.33++

Фракція Вільної демократичної партії у німецькому Бундестазі закликала до демонтажу "Північного потоку-2". Про це йдеться у резолюції конференції партії, повідомляє агентство dpa. Політики вважають, що потрібна максимально швидка підготовка концепції для юридичних, технічних та екологічних гарантій, що газогін не буде введений в дію. "Трубопроводи Nordstream із самого початку були геополітичним проєктом Кремля, метою якого була ізоляція України", - зазначили вільні демократи, запевнивши Київ у подальшій підтримці з боку Берліна.

Раніше з таким самим закликом виступив президент Польщі Анджей Дуда.

Читайте також: Росія знову призупинила поставки газу "Північним потоком"

++11.02++

Трохи більше половини мешканців Німеччини, 53 відсотки, виступають за збереження санкцій, запроваджених щодо Росії за війну проти України, навіть якщо вони будуть пов'язані зі зростанням цін, перебоями в енергопостачанні та проблемами для німецької економіки. Такі дані соціологічного опитування, проведеного на замовлення німецького громадсько-правового телеканалу ARD. У березні в аналогічному опитування на підтримку санкцій висловилися 66 відсотків респондентів. Найбільше прихильників санкцій - серед виборців партії "Союз-90/Зелені" (90 відсотків), найменше - серед електорату правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (близько 10 відсотків).

++10.40++

7 вересня Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй проведе засідання, "присвячене вимушеному переміщенню в Україні".

22 вересня Радбез збереться на рівні міністрів закордонних справ на зустріч "щодо кризи в Україні, яка буде зосереджена на безкарності та правосудді", повідомляється на його сайті.

++10.16++

Міністри фінансів країн Великої сімки збираються сьогодні узгодити план щодо обмеження цін на російську нафту з метою скорочення доходів Москви, яка веде агресивну війну проти України. При цьому обсяги постачання сирої нафти будуть збережені задля уникнення стрибків цін, повідомляє агенція Reuters із посиланням на джерело в одній з європейських країн.

++09.59++

Зеленський розпустив делегацію України в ТКГ

Президент України Володимир Зеленський визнав такими, що втратили чинність, укази щодо української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на сході України.

Фото: Ruslan Kaniuka/Ukrinform/ABACA/picture alliance

ТКГ створили у червні 2014 року для переговорів щодо припинення війни на Донбасі. До її складу входили представники України, Росії та Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

У цьому форматі обговорювали виконання мінських домовленостей, доручень "нормандської четвірки" (лідерів України, Росії, Німеччини та Франції). Темами засідань були, зокрема, питання припинення вогню чи обміну полоненими.

Читайте детальніше: ЄС планує організувати військову тренувальну місію для України

++09.26++

Голови обласних військових адміністрацій прозвітували про ситуацію в регіонах:

На Харківщині нічний ракетний удар РФ по обласному центру пошкодив спорткомплекс. По області російська армія наносила артилерійські удари по Харківському, Ізюмському, Богодухівському, Чугуївському районах. Протягом доби госпіталізували трьох жінок, а внаслідок обстрілу Харківського району загинув чоловік. Про це повідомив Олег Синєгубов.

На Дніпропетровщині чоловік зазнав поранень середньої важкості через нічну атаку РФ з "Градів" на Червоногригорівську громаду. Обстрілом зачепило приміщення місцевого ліцею, газогонів і лінії електропередач. Без світла лишилися понад дві тисячі людей, без води - майже п'ять тисяч, повідомив Валентин Резніченко.

У Миколаївській області один цивільний був поранений внаслідок бомбардування РФ Миколаївського району 1 вересня Також під обстрілами російських військ був Миколаїв, Шевченківська, Первомайська, Березнегуватська та Широківська громади. Постраждалих внаслідок цих атак немає.

У Донецькій області внаслідок атак армії РФ 1 вересня загинули четверо цивільних - двоє у Торецьку, одна людина - у Великій Новосілці та одна - в Авдіївці. За даними Павла Кириленка, ще 10 осіб отримали поранення.

++09.02++

Вночі війська РФ ракетою С-300 обстріляли Холодногорський район Харкова, повідомляє міський голова Ігор Терехов. Пошкоджені два інфраструктурні об'єкти. Щодо жертв інформації немає.

++08.40++

Президент України Володимир Зеленський провів 1 вересня першу розмову з новим прем'єр-міністром Ізраїлю Яіром Лапідом. Про це він повідомив у традиційному вечірньому відеозверненні. "Я підкреслив необхідність приєднання Ізраїлю до санкцій проти Росії, до санкцій за все принесене цією війною зло. Зло, яке не мало би повернутися ніколи знову", - сказав Зеленський.

++08.18++

Київ не почув від МАГАТЕ закликів до демілітаризації ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський привітав у відеозверненні за підсумком 190-го дня війни прибуття місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію 1 вересня. "Але погано, що окупанти намагаються перетворити цю справді необхідну місію на безплідну екскурсію по станції", - додав він.

Експерти МАГАТЕ на ЗАЕС Фото: Sergei Malgavko/TASS]/dpa/picture alliance

Зокрема, Зеленський звернув увагу, що на ЗАЕС із місією не пустили українських і закордонних журналістів, а Росія організувала низку провокацій, залякуючи місцевих жителів, для обману експертів МАГАТЕ. Попри це, він вважає, що експерти мають змогу дійти власних висновків: "Головне, щоби була воля зробити саме об'єктивні висновки".

Президент також наголосив, що поки не почув від МАГАТЕ закликів до демілітаризації станції. "Це був ключовий безпековий пункт наших домовленостей", - наголосив він.

Читайте детальніше: Зеленський: Ми не почули від МАГАТЕ закликів до демілітаризації ЗАЕС

++07.54++

Збройні сили України (ЗСУ) в ніч на 1 вересня знищили склад пально-мастильних матеріалів РФ у населеному пункті Новоосинівка Харківської області, повідомляє генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні. Напередодні у населеному пункті Таврійськ Херсонської області ЗСУ розбили більше 20 одиниць озброєння та військової техніки РФ.

На Слобожанському напрямку Росія намагається втримати контроль над зайнятими рубежами та логістичними маршрутами в Харківській області. На Херсонщині ЗСУ зупинили наступ російських солдатів у напрямку Потьомкиного.

У Донецькій області українська армія відбила наступ росіян у напрямку населених пунктів Бахмутське та Бахмут, Весела Долина та Майорськ, у районах населених пунктів Опитне, Первомайське та Невельське, а також спроби штурму в напрямках населених пунктів Авдіївка та Красногорівка.

Під вогнем важкої техніки РФ - населені пункти Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Донеччини, Миколаївщини та Херсонщини.

++07.40++

Судно з українським зерном сіло на мілину в Босфорі

Вантажне судно Lady Zehma під час рейсу з України до Стамбула сіло ввечері 1 вересня на мілину в Босфорі через несправність на борту. Постраждалих внаслідок інциденту чи шкоди довкіллю не було. Водночас рух протокою тимчасово призупинили, повідомили у місцевій владі Стамбула.

За даними агентства Reuters судно перевозило три тисячі тонн української кукурудзи. Станом на ранок його відбуксирували, а рух Босфором поновили.

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