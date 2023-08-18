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Газосховища у ЄС заповнені на 90 відсотків

Олександр Куницький | Ольга Лебедєва
28 хв. тому

План із заповнення газосховищ виконано на 2,5 місяці раніше строку. Середній по ЄС показник заповненості газосховищ становить 90,12 відсотка.

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Газосховище в Німеччині
Газосховища у ЄС заповнені на 90 відсотківФото: Waltraud Grubitzsch/dpa/picture alliance

За два з половиною місяці до встановленого терміну газосховища в ЄС заповнені на 90 відсотків. Завдяки цьому Євросоюз "добре підготовлений" до зимового сезону, заявили в п'ятницю, 18 серпня, у Єврокомісії.

Згідно з даними порталу Gas Infrastructure Europe (GIE) за 16 серпня, рівень заповнення газосховищ у ЄС у середньому становив 90,12 відсотка. Водночас в Іспанії цей показник наблизився до 100 відсотків, у Латвії він становив 77 відсотків, у Німеччині - майже 92 відсотки.

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Рішення про необхідність заповнення газосховищ на 90 відсотків до 1 листопада ухвалили 27 країн ЄС влітку 2022 року на тлі масштабного розриву економічних зв'язків із Росією після початку її повномасштабного вторгнення в Україну. Водночас цього літа Федеральне агентство з мереж Німеччини (Bundesnetzagentur, BNetzA) попередило про ймовірні проблеми з постачанням енергоносіїв цієї зими. Ситуацію можуть погіршити низькі температури, проблеми з енергопостачанням у сусідніх країнах, а також недостатня заповненість газосховищ, заявив голова агентства Клаус Мюллер (Klaus Müller).

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Частка поставок з РФ у загальному обсязі природного газу, що імпортується ЄС, у першому кварталі 2023 року становила 15 відсотків, роком раніше цей показник становив 30 відсотків. Російський газ європейці все більше заміняють постачанням скрапленого природного газу зі США та газом з Норвегії. Крім того, країни ЄС зобов'язалися скоротити споживання газу на 15 відсотків у період із квітня 2023 року до березня 2024-го порівняно із середніми показниками за 2017-2022 роки. Водночас у серпні 2022 року - травні 2023-го середній рівень споживання газу в Європейському Союзі скоротився на 18 відсотків порівняно із середніми даними за попередні п'ять років.

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