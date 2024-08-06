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Гарріс обрала у віцепрезиденти губернатора Тіма Волза

Дмитро Шварц
6 серпня 2024 р.

60-річний ветеран Національної гвардії армії США і колишній вчитель Тім Волз став губернатором штату Міннесота в 2018 році. Камала Гарріс підтвердила, що обрала його кандидатом у віцепрезиденти США.

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Губернатор Міннесоти Тім Волз
ЗА даними ЗМІ, Камала Гарріс обрала губернатора Міннесоти Тіма Волза кандидатом у віцепрем'єри СШАФото: Glen Stubbe/Minneapolis Star Tribune/Newscom/picture alliance

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс обрала губернатора Міннесоти Тіма Волза кандидатом у віцепрезиденти. Спочатку про це повідомилау вівторок, 6 серпня, агенція Reuters з посиланням на джерела. Та згодом Гарріс і сама зробила офіційне оголошення. 

"Я з гордістю повідомляю, що попросила Тіма Волза стати моїм напарником у виборчій гонці. Як губернатор, тренер, учитель і ветеран, він допомагає таким працюючим сім’ям, як його. Це чудово - мати його у команді", - написала Гарріс у соціальній мережі Х.

Волз, 60-річний ветеран Національної гвардії армії США і колишній вчитель, був обраний до Палати представників Конгресу США в 2006 році і пропрацював там 12 років. В 2018 році він був обраний губернатором штату Міннесота, зазначає Reuters.

На посаді губернатора Волз просував прогресивний порядок денний, зокрема безкоштовне харчування у школах, заходи щодо боротьби зі зміною клімату, зниження податків для середнього класу та збільшення оплачуваної відпустки для працівників Міннесоти, пише агенція.

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"Волз давно виступає за репродуктивні права жінок, але також демонструє консервативні погляди, представляючи сільський округ у Палаті представників США, захищаючи інтереси сільськогосподарського сектора та підтримуючи право на зброю", - додає Reuters.

Очікується, що Гарріс з'явиться разом зі своїм соратником у виборчій гонці на заході у Філадельфії у вівторок ввечері.

Нагадаємо, що Камала Гарріс офіційно здобула необхідну більшість голосів делегатів Демократичної партії, щоб стати кандидаткою від неї у президенти США. Вона отримала 99 відсотків із близько 4500 голосів делегатів.

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