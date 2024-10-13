Гарріс критикує Трампа за приховування даних про здоров'я

Віцепрезидентка США має "відмінне здоров'я" і придатна до виконання обов'язків президента, повідомив Білий дім. У той же час Гарріс звинуватила Дональда Трампа у тому, що той не бажає публікувати свої медичні записи.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс має "відмінне здоров'я" і придатна до виконання обов'язків президента, про що йдеться у медичному звіті, який Білий дім опублікував у суботу, 12 жовтня.

"Віцепрезидентка Гарріс залишається у відмінному стані здоров'я", - заявив у звіті її лікар Джошуа Сіммонс, додавши, що вона "має фізичну і психічну стійкість, необхідну для успішного виконання обов'язків президента".

За словами Сіммонса, останній медичний огляд Гарріс, яка є кандидаткою у президенти США від Демократичної партії, проведений у квітні, був "нічим не примітним". У детальному звіті її лікар зазначив, що Гарріс страждає від сезонної алергії і кропив'янки, які лікуються як безрецептурними, так і рецептурними препаратами. Віцепрезидентка також трохи короткозора і носить контактні лінзи, йдеться у звіті.

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Виступаючи перед журналістами в суботу перед поїздкою до Північної Кароліни, Гарріс назвала небажання свого конкурента Дональда Трампа публікувати свої медичні записи "ще одним прикладом його непрозорості", передає агенція AFP.

"Очевидно, що його команда, принаймні, не хоче, щоб американський народ бачив все про те, хто він такий... і чи справді він придатний виконувати роботу президента Сполучених Штатів", - сказала вона.

Своєю чергою, у пресслужбі Трампа заявили, що кандидат в президенти від Республіканської партії "має ідеальне і відмінне здоров'я, щоб бути головнокомандувачем".

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