Гарріc у інтерв'ю Fox News дистанціювалася від Байдена

За словами кандидатки-демократки, її президенство не буде продовженням політики Джо Байдена, натомість вона запропонує нові ідеї та досвід.

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс дистанціювалася від чинного президента Джо Байдена в інтерв'ю телеканалу Fox News. Як пише Deutschlandfunk у четвер, 17 жовтня, вона заявила, що її президентство не буде продовженням президентства Байдена. Натомість як представниця нового покоління лідерів, вона ділитиметься своїм досвідом і новими ідеями.

Це було перше інтерв'ю Гарріс на Fox News, який пов'язують з республіканцями. Як пише dpa, півгодинна розмова з ведучим Бретом Байєром, скорше, виглядала як дуель: він неодноразово перебивав демократку під час обговорення теми міграції. Ведучий спитав Гарріс, чи повинна вона вибачитися перед родичами жінок, вбитих мігрантами, на що та назвала ці випадки "трагічними" і зазначила, що міграційна система США була зламана протягом тривалого часу, і Конгрес несе відповідальність за її виправлення.

Далі ведучий змінив тему на права трансгендерів та операції зі зміни, спитавши, чи варто витрачати на це гроші платників податків. Демократка нагадала, що її суперник Дональд Трамп витратив мільйони доларів на рекламу на цю тему в штатах, що коливаються, намагаючись посіяти страх. За її словами, навіть ті, хто знають Трампа найкраще - його колишні співробітники, не голосуватимуть за нього через його "непридатність для президентства".

Гарріс також виступила на захист психічного стану президента Джо Байдена та своєї каденції на посаді віцепрезидента. За словами демократки, Байден має "судження" і "досвід", щоб бути президентом, натомість, на думку Гарріс, Трамп нестабільний. "Джо Байдена немає у виборчому бюлетені, а Дональд Трамп є", - зазначила Гарріс.

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