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Габріеліус Ландсбергіс

Габріеліус Ландсбергіс - литовський консервативний політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Габріеліус Ландсбергіс".

З грудня 2020 року Габріеліус Ландсбергіс обіймає посаду міністра закордонних справ Литви. Габріеліус Ландсбергіс є онуком відомого литовського та європейського політика Вітаутаса Ландсбергіса. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Литві просять оголосити екстремальну ситуацію через потік мігрантів

У Литві просять оголосити екстремальну ситуацію через потік мігрантів 02.07.2021

Прикордонники Литви затримують дедалі більше нелегальних мігрантів, які проникають до країни через Білорусь. МЗС Литви звинувачує в цьому режим Олександра Лукашенка.
Литва запропонувала призупинити будівництво Північного потоку-2

Литва запропонувала призупинити будівництво "Північного потоку-2" 20.02.2021

Укладання труб "Північного потоку-2" слід призупинити до виборів в Державну думу Росії, запланованих на 19 вересня, вважає глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.
Євродепутат: Для безвізового режиму з ЄС своє домашнє завдання Україна має виконати повністю

Євродепутат: Для безвізового режиму з ЄС своє "домашнє завдання" Україна має виконати повністю 10.11.2015

Габріеліус Ландсбергіс визнає, що за останній рік Україна значно просунулась у реформах, необхідних для введення безвізового режиму з ЄС. Однак, наявні зволікання Києва можуть завадити ЄС ухвалити рішення вчасно.
Євродепутат: Я не вірю, що переговори з Росією матимуть результат

Євродепутат: "Я не вірю, що переговори з Росією матимуть результат" 25.09.2015

Переговори, на яких Україна і ЄС намагаються зняти застереження Росії щодо зони вільної торгівлі, приречені на провал, вважає член комітету Європарламенту з міжнародної торгівлі Габріеліус Ландсбергіс.
Євродепутат Ландсбергіс: Україна має час до червня

Євродепутат Ландсбергіс: Україна має час до червня 26.03.2015

Євродепутат Габріеліус Ландсбергіс в інтерв'ю DW про російських лобістів у Європарламенті, про занепокоєння в Європі повільним ходом реформ в Україні, а також про загрозу втоми на Заході від України.