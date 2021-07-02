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Габріеліус Ландсбергіс - литовський консервативний політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Габріеліус Ландсбергіс".
З грудня 2020 року Габріеліус Ландсбергіс обіймає посаду міністра закордонних справ Литви. Габріеліус Ландсбергіс є онуком відомого литовського та європейського політика Вітаутаса Ландсбергіса. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Габріеліус Ландсбергіс визнає, що за останній рік Україна значно просунулась у реформах, необхідних для введення безвізового режиму з ЄС. Однак, наявні зволікання Києва можуть завадити ЄС ухвалити рішення вчасно.