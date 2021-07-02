Габріеліус Ландсбергіс - литовський консервативний політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Габріеліус Ландсбергіс".

З грудня 2020 року Габріеліус Ландсбергіс обіймає посаду міністра закордонних справ Литви. Габріеліус Ландсбергіс є онуком відомого литовського та європейського політика Вітаутаса Ландсбергіса. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.