Габріель Атталь: портрет нового прем'єр-міністра Франції

У свої 34 роки колишній міністр освіти і близька довірена особа Макрона Габріель Атталь став новим прем'єр-міністром Франції. Ким є цей французький політичний вундеркінд?

Раніше він був наймолодшим міністром освіти в історії країни, а тепер став наймолодшим прем'єр-міністром: 9 січня Габріеля Атталя було призначено новим главою уряду Франції. Він змінив на цій посаді Елізабет Борн, яка подала у відставку напередодні, 8 січня.

Призначення не стало великою несподіванкою: Атталь вважається близькою довіреною особою президента Франції Еммануеля Макрона з моменту його першого обрання на цю посаду у 2017 році. "Це вперше, коли Макрон призначив когось настільки близького до себе", - сказала одна з міністерок французького уряду, яка воліла зберегти свою анонімність. "Після суперечки навколо міграційного закону є зрозумілим, що він (Макрон. - Ред.) шукає солідарності", - додала вона. Закон, ухвалений у грудні, був настільки суперечливим, що міністр охорони здоров'я Орельєн Руссо подав у відставку на знак протесту.

Близькі друзі протягом багатьох років: Еммануель Макрон (ліворуч) і Габріель Атталь на одному зі святкових заходів у 2019 році Фото: Raphael Lafargue/abaca/picture alliance

Атталя і Макрона об'єднує не лише молодий вік та високі амбіції. Як і Макрон, Атталь також є колишнім соціалістом. У 2017 році він покинув лави соціалістів та долучився до руху Макрона "Вперед!". До призначення прем'єр-міністром він вже обіймав кілька посад в уряді - попри те, що йому лише 34 роки.

Стрімка політична кар'єра Атталя

Атталь народився в 1989 році в сім'ї юриста й кінопродюсера Іва Атталя та працівниці кіностудії Марі де Курісс в передмісті Парижа. За інформацією французьких ЗМІ, матір Атталя походить з православної родини грецького походження з Одеси.

Габріель Атталь отримав відмінну освіту. Закінчивши приватну школу, він навчався у відомому паризькому університеті Science Po і ще до його закінчення став наймолодшим радником і спічрайтером тодішньої міністерки охорони здоров'я Марісоль Турен.

Його політична кар'єра далі йшла як по маслу: у 28 років він став наймолодшим державним секретарем, у 29 - партійним речником, а в 33 - міністром. Атталь має стосунки зі Стефаном Сежурне, лідером ліберальної групи "Оновити Європу" в Європейському парламенті, тож він - перший прем'єр-міністром Франції, який є відкритим геєм.

Між булінгом і абаєю

Атталь нещодавно зробив собі ім'я на посаді міністра освіти завдяки ініціативам, які могли б походити з правого політичного табору. На початку шкільного року він виступив за заборону так званої абаї - довгої сукні з рукавами, яку часто носять мусульманські жінки. Це питання викликало обурення і тижнями мусувалося в ЗМІ. "Як і Макрон, він дрейфує все далі і далі праворуч", - прокоментував діяльність Атталя неназваний співробітник міністерства освіти.

Як міністр освіти він також хотів популяризувати запровадження шкільної форми і запропонував провести тестування такого нововведення у деяких школах. Після самогубства підлітка Атталь також проводив кампанію проти булінгу і хотів запровадити в школах так звані курси емпатії на основі данської моделі. Метою мало б стати привернення уваги учнів до цієї проблеми.

Заборона абаї привернула до Габріеля Атталя багато уваги під час його перебування на посаді міністра освіти Фото: Frederic Speich/MAXPPP/dpa/picture alliance

Улюбленець публіки?

Призначивши Атталя, Макрон обрав політика, який, згідно з соціологічними опитуваннями, є надзвичайно популярниим серед населення. Шалена підтримка з боку публіки під час його виступів призвела до того, що у французьких ЗМІ навіть почали писати про "Аттальманію".

Перше завдання Атталя на посаді прем'єра - сформувати нову урядову команду. І у цьому він навряд чи матиме багато простору для маневру. Президент, ймовірно, вже давно ухвалив кадрові рішення сам.