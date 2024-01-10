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ПолітикаФранція

Габріель Атталь: портрет нового прем'єр-міністра Франції

Штефані Геппнер
10 січня 2024 р.

У свої 34 роки колишній міністр освіти і близька довірена особа Макрона Габріель Атталь став новим прем'єр-міністром Франції. Ким є цей французький політичний вундеркінд?

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Габріель Атталь: новий прем'єр-міністр Франції
Габріель Атталь: новий прем'єр-міністр ФранціїФото: Raphael Lafargue/abaca/picture alliance

Раніше він був наймолодшим міністром освіти в історії країни, а тепер став наймолодшим прем'єр-міністром: 9 січня Габріеля Атталя було призначено новим главою уряду Франції. Він змінив на цій посаді Елізабет Борн, яка подала у відставку напередодні, 8 січня.

Призначення не стало великою несподіванкою: Атталь вважається близькою довіреною особою президента Франції Еммануеля Макрона з моменту його першого обрання на цю посаду у 2017 році. "Це вперше, коли Макрон призначив когось настільки близького до себе", - сказала одна з міністерок французького уряду, яка воліла зберегти свою анонімність. "Після суперечки навколо міграційного закону є зрозумілим, що він (Макрон. - Ред.) шукає солідарності", - додала вона. Закон, ухвалений у грудні, був настільки суперечливим, що міністр охорони здоров'я Орельєн Руссо подав у відставку на знак протесту.

Близькі друзі протягом багатьох років: Еммануель Макрон (ліворуч) і Габріель Атталь на одному зі святкових заходів у 2019 році
Близькі друзі протягом багатьох років: Еммануель Макрон (ліворуч) і Габріель Атталь на одному зі святкових заходів у 2019 роціФото: Raphael Lafargue/abaca/picture alliance

Атталя і Макрона об'єднує не лише молодий вік та високі амбіції. Як і Макрон, Атталь також є колишнім соціалістом. У 2017 році він покинув лави соціалістів та долучився до руху Макрона "Вперед!". До призначення прем'єр-міністром він вже обіймав кілька посад в уряді - попри те, що йому лише 34 роки.

Стрімка політична кар'єра Атталя

Атталь народився в 1989 році в сім'ї юриста й кінопродюсера Іва Атталя та працівниці кіностудії Марі де Курісс в передмісті Парижа. За інформацією французьких ЗМІ, матір Атталя походить з православної родини грецького походження з Одеси.

Габріель Атталь отримав відмінну освіту. Закінчивши приватну школу, він навчався у відомому паризькому університеті Science Po і ще до його закінчення став наймолодшим радником і спічрайтером тодішньої міністерки охорони здоров'я Марісоль Турен.

Його політична кар'єра далі йшла як по маслу: у 28 років він став наймолодшим державним секретарем, у 29 - партійним речником, а в 33 - міністром. Атталь має стосунки зі Стефаном Сежурне, лідером ліберальної групи "Оновити Європу" в Європейському парламенті, тож він - перший прем'єр-міністром Франції, який є відкритим геєм.

Між булінгом і абаєю

Атталь нещодавно зробив собі ім'я на посаді міністра освіти завдяки ініціативам, які могли б походити з правого політичного табору. На початку шкільного року він виступив за заборону так званої абаї - довгої сукні з рукавами, яку часто носять мусульманські жінки. Це питання викликало обурення і тижнями мусувалося в ЗМІ. "Як і Макрон, він дрейфує все далі і далі праворуч", - прокоментував діяльність Атталя неназваний співробітник міністерства освіти.

Як міністр освіти він також хотів популяризувати запровадження шкільної форми і запропонував провести тестування такого нововведення у деяких школах. Після самогубства підлітка Атталь також проводив кампанію проти булінгу і хотів запровадити в школах так звані курси емпатії на основі данської моделі. Метою мало б стати привернення уваги учнів до цієї проблеми.

Заборона абаї привернула до Габріеля Атталя багато уваги під час його перебування на посаді міністра освіти
Заборона абаї привернула до Габріеля Атталя багато уваги під час його перебування на посаді міністра освітиФото: Frederic Speich/MAXPPP/dpa/picture alliance

Улюбленець публіки?

Призначивши Атталя, Макрон обрав політика, який, згідно з соціологічними опитуваннями, є надзвичайно популярниим серед населення. Шалена підтримка з боку публіки під час його виступів призвела до того, що у французьких ЗМІ навіть почали писати про "Аттальманію".

Перше завдання Атталя на посаді прем'єра - сформувати нову урядову команду. І у цьому він навряд чи матиме багато простору для маневру. Президент, ймовірно, вже давно ухвалив кадрові рішення сам.

Еммануель Макрон - французький Обама? (10.04.2017)