Габек готовий стати кандидатом у канцлери ФРН від Зелених

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек оголосив, що хотів би очолити список своєї партії на наступних виборах до Бундестагу і запропонував свою кандидатуру на посаду канцлера.

Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) висловив бажання очолити передвиборний список своєї партії "Союз90/Зелені" на наступних виборах до Бундестагу.

"Я балотуюся як кандидат від Зелених", - заявив він у відео, опублікованому в соціальних мережах у п'ятницю, 8 листопада. За його словами, він попросить про це свою партію.

"Я готовий запропонувати свій досвід, свою силу і свою відповідальність. Якщо хочете, і як канцлер", - сказав Габек. При цьому він наголосив, що рішення мають ухвалити виборці. "Тільки ви можете це вирішити", - додав політик.

Рішення про кандидата Зелених може бути ухвалене в листопаді

Габек визнав невисокий рейтинг Зелених у передвиборних опитуваннях і наголосив, що партії належить повернути довіру виборців.

Партія ухвалить рішення про свого головного кандидата на майбутніх парламентських виборах на з'їзді в середині листопада.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock), яка очолювала список Зелених на минулих виборах 2021 року, ще минулого літа публічно відмовилась знову виставляти свою кандидатуру на перше місце в партійному списку.

У Німеччині ймовірні дострокові вибори

Чергові вибори депутатів Бундестагу мають відбутися 28 вересня 2025 року, однак останніми двома днями на тлі урядової кризи в Берліні стали ймовірними дострокові вибори вже на початку року.

6 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) звільнив міністра фінансів, який очолює коаліційну Вільну демократичну партію (ВДП) Крістіана Лінднера (Christian Lindner), що ознаменувало розвал коаліції в складі соціал-демократів, вільних демократів і Зелених, яка правила у ФРН протягом трьох років.

Шольц оголосив, що збирається винести 15 січня на голосування Бундестагу питання про довіру його уряду і тим самим відкрити шлях до проведення дострокових виборів у країні, які можуть відбутися наприкінці березня 2025 року. Опозиція вимагає винести це питання вже найближчими днями, щоб провести вибори вже в січні.

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