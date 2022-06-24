G7 запровадить нові санкції проти РФ - Білий дім

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 26 червня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями понеділка, 27 червня (час київський).

++12.25++

Володимир Зеленський бере участь у саміті G7

Президент України Володимир Зеленський виступив відеозв'язком перед учасниками саміту Великої сімки, що триває в замку Ельмау у Баварії. Як передає інформагенція Reuters з посиланням на неназваного європейського функціонера, під час виступу Зеленський звернувся до глав держав та урядів найрозвинутіших демократій світу з проханням надати Україні сучасні системи протиповітряної оборони, посилити санкційний тиск проти Росії та надати Україні гарантії безпеки. Зеленський також попросив західних лідерів допомоги налагодити експорт зерна з України та надати допомогу у післявоєнній відбудові, розповів неназваний європейський чиновник. Звернення Зеленського не транслювалася перед присутніми на місці події представниками ЗМІ.

++12.20++

Близько 7-8 тисяч мирних жителів залишалися у Сєвєродонецьку, повідомив голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк. "Залишалося у місті десь 7-8 тисяч населення. Хтось намагається повернутися до міста з підконтрольних територій, хтось намагається виїхати", - сказав він на брифінгу у понеділок. За його інформацією, російські окупанти продовжують займати вільне житло жителів міста, які виїхали. "Розміщують там солдатів, своїх офіцерів. Тобто хазяйнують у місті так, як їм хочеться", - розповів Стрюк, цитує "Інтерфакс-Україна".

G7 готує нові санкції проти Росії

++12.09++

Сполучені Штати оголосили про намір запровадити країнами Великої сімки (G7) нових санкцій, спрямованих проти оборонної промисловості Росії. "Лідери країн G7 узгоджуватимуть та розширюватимуть адресні санкції для подальшого обмеження доступу Росії" до західних технологій, які можуть підтримати російську збройову промисловість, йдеться у заяві Білого дому. Крім того, США "агресивно націлюватимуться на російські оборонні ланцюжки поставок... і обмежуватимуть здатність Росії замінити військову техніку, яку вона вже втратила під час своєї жорстокої війни".

++11.53++

Обмеження цін на імпорт російських енергоносіїв, на якому наполягають Сполучені Штати, стане ефективним заходом лише в разі достатньої міжнародної підтримки, заявив віцеканцлер - міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) у Люксембурзі. "Це непоганий задум, (в разі. - Ред.) якщо в ньому візьме участь достатня кількість країн", - сказав Габек.

++11.39++

Президентка Молдови Майя Санду у понеділок прибула з робочим візитом до Києва, вона відвідає Бородянку, Бучу, Ірпінь і зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє пресслужба президента Молдови.

++11.25++

США запровадять санкції проти низки російських державних оборонних підприємств, щоб "обмежити здатність Росії замінити військове обладнання, яке вона вже втратила під час жорстокої війни проти України", заявив високопосадовець Білого дому, якого цитує інформагенція dpa. У кулуарах саміту G7, що проходить 26-28 червня у замку Ельмау на півдні Німеччини, чиновник зазначив, що Вашингтон запровадить підвищені ставки ввізного мита на понад 570 груп російських товарів. Президент США Джо Байден та його колеги з G7 домагатимуться також повноважень направити будь-які доходи, отримані від підвищення ставок ввізного мита на російські товари, на військові потреби України, додав американський посадовець.

Ахметов позивається проти РФ до ЄСПЛ

++10.59++

Український бізнесмен Рінат Ахметов подав позов проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) через військову агресію Росії проти України, повідомляє пресслужба компанії SCM. "Зло не може залишатися безкарним. Злочини Росії проти України й кожного українця - кричущі. Винні мають понести покарання. Я - за допомогою найкращих українських і американських юристів - подав скаргу до Європейського суду з прав людини про відшкодування збитків. Цей позов - одна з перших міжнародних юридичних дій проти Росії, мета якої - зупинити злочинну діяльність російського агресора, знищення української економіки й розкрадання українських активів", – заявив Рінат Ахметов. Бізнесмен просить європейський суд притягнути країну-агресора Росію до відповідальності за руйнування української інфраструктури, мародерство й викрадення експортних товарів. Його інтереси представляє міжнародна юридична фірма Covington & Burling LLP.

++10.22++

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) закликала не допустити руйнування формату G20 через прагнення ізолювати президента РФ Володимира Путіна. За словами політикині, навіть якщо Путін вирішить взяти участь у саміті G20 у листопаді цього року, це не має стати приводом для бойкоту заходу. "Ми повинні дуже ретельно подумати про те, чи не паралізуємо ми всю G20, тому я не підтримую це (бойкот. - Ред.). На мій погляд, G20 надто важлива, у тому числі для країн, що розвиваються, щоб ми дозволили Путіну знову зруйнувати цей орган", - сказала фон дер Ляєн. Наступний саміт навпаки необхідно використати, щоб "сказати Путіну в обличчя все, що ми думаємо про нього та його дії", наголосила вона. "Цілком зрозумілим є одне: жодного "бізнесу як завжди", тобто нормальності, не буде", - запевнила голова Єврокомісії.

++09.55++

Уряд Великобританії оголосив про плани виділити до 10 мільйонів фунтів стерлінгів "Укрзалізниці" у вигляді матеріалів та обладнання для ремонту залізничної інфраструктури, щоб полегшити вивіз зерна з країни. "Великобританія веде тісні переговори з урядом України на тему того, як максимально збільшити пропускну спроможність залізниць та забезпечити рух як потягів, так і зерна", - повідомив офіс прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Крім того, Великобританія "пропонує експертні знання для створення безпечного проходу для комерційних суден" з українським зерном - на морські поставки припадало 96 відсотків експорту зерна з України, зазначає Лондон. Великобританія також оголосила про виділення 1,5 мільйона фунтів стерлінгів на розробку алгоритму, який би дозволив виявляти на світовому ринку зерно, яке Росія незаконно вивезла з України з метою продати.

++09.30++

В одному з будинків у Маріуполі було виявлено понад 100 тіл загиблих у результаті бомбардувань, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. "Нові сумні знахідки. Під час обстеження будівель у Лівобережному районі в будинку з попаданням авіабомби на перехресті пр. Перемоги та бул. Меотиди виявлено понад 100 тіл загиблих від бомбардування. Тіла досі під завалами. Вилучення та поховання окупанти не планують", - написав Андрющенко у Telegram у понеділок.

ЗСУ відбили кілька штурмів росіян - генштаб

++09.25++

Російські війська на Донецькому напрямку намагаються блокувати місто Лисичанськ з півдня та ведуть обстріл цього міста та інших прилеглих населених пунктів, йдеться у зведенні генштабу Збройних сил України зранку у понеділок. Тривають бойові дії в районі Вовчоярівки. Поблизу Верхньокам'янки сили оборони завдали росіянам значних втрат та змусили відійти.

На Бахмутському напрямку українські військові виявили та знешкодили диверсійно-розвідувальні групи поблизу Спірного та Яковлівки, а також відбили штурм в напрямку Клинового та зупинили наступ противника в районах населених пунктів Берестове та Вершина, внаслідок чого окупанти відійшли.

На Слов'янському напрямку росіяни зосередили зусилля у напрямку населеного пункту Долина. З метою покращення тактичного положення, ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Мазанівка, бій триває.

На Харківському напрямку росіяни вели штурмові дії в районі населених пунктів Дементіївка та Питомник, але успіху не мали. Окупанти дистанційно мінували місцевість поблизу Федорівки, Українки, Замулівки, Шестакового та Перемоги.

Також, за інформацією ГШ ЗСУ, тривають масовані артилерійські обстріли багатьох українських населених пунктів на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, Запорізькому, Південнобузькому, Слов'янському, Харківському та інших напрямках.

На Південнобузькому напрямку військові РФ основні зусилля зосередили на утриманні зайнятих рубежів, ведуть розвідку і удосконалюють інженерне обладнання позицій. У акваторії Чорного моря окупанти утримують у готовності до завдання ракетних ударів два носії високоточної зброї.

++09.10++

У ніч на 27 червня в Росії вперше з 1918 року стався дефолт із зовнішнього боргу, оскільки минув пільговий період для виплати близько 100 мільйонів доларів прострочених платежів за держоблігаціями, повідомляють агентства Reuters та Bloomberg у понеділок.

Офіційного оголошення дефолту не станеться. Зазвичай це роблять міжнародні рейтингові агенції, але всі вони призупинили свою діяльність у Росії, нагадує Bloomberg. При цьому з таким оголошенням могли виступити власники бондів, але вони поки що намагаються оцінити, які шанси повернути всі чи хоча б частину своїх грошей, пише агентство. Для оголошення дефолту кредиторами необхідно, щоб із цим погодилася чверть утримувачів облігацією.

++08.25++

Протягом неділі внаслідок обстрілів військами РФ громад Сумської області загинула одна особа, ще одну було госпіталізовано, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Також у неділю було обстріляно Чугуїв Харківської області, в результаті чого загинули двоє мирних жителів, повідомила міська голова Галина Мінаєва. Одна людина загинула, 8 отримало поранення внаслідок обстрілів у Донецькій області, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++07.50++

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон записали відеозвернення до президента України Володимира Зеленського та українського народу, в якому запевнили у непохитності підтримки України. За словами Трюдо, українці "захищають принципи та цінності, які пов'язують нас разом - демократію, верховенство права, суверенність, територіальну недоторканність - принципи, які важливі усьому світу". У свою чергу Джонсон наголосив, що на саміті G7 у баварському замку Ельмау, який відбувається у ці дні, лідери країн демонструють більше підтримки Україні та мають намір наростити їй фінансову, економічну та військову допомогу та посилити санкції проти РФ. На завершення відеозвернення Джонсон та Трюдо сказали "Слава Україні" - "Героям слава".

Нічний ракетний удар по Одещині

++07.30++

У ніч на понеділок військами РФ було завдано ракетного удару по Одеській області із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М, повідомило оперативне командування "Південь". Внаслідок влучання в житловий квартал мирного селища сталося руйнування та загорання кількох житлових будинків та господарчих споруд. За попередньою інформацією, постраждало шість осіб, серед яких одна дитина.

++07.25++

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про запровадження нових санкцій проти Росії, зокрема заборони на імпорт російського золота, а також надання бухгалтерських, трастових та деяких інших послуг Росії, повідомляє японський телеканал NHK. Санкції, за словами прем'єра, торкнуться 70 осіб та 90 організацій, переважно пов'язаних із оборонною промисловістю Росії. Їхні рахунки на території Японії буде заморожено.

++07.20++

США цього тижня оголосять про постачання Україні сучасної системи протиракетної оборони середньої та великої дальності, повідомляє CNN з посиланням на джерела. У відповідь на запит Києва Вашингтон також оголосить про передачу додаткової військової допомоги, до якої увійдуть артилерійські боєприпаси та радари. Україна попросила поставити їй систему протиракетної оборони NASAMS, яка здатна вражати цілі на відстані понад 150 кілометрів, але українським військовим необхідно пройти навчання для роботи з нею, додає джерело CNN. Про плани Вашингтона цього тижня оголосити про закупівлю в інтересах Києва сучасних систем ПРО повідомило вранці у понеділок також агентство Reuters. А за даними AP, йдеться саме про розроблені Норвегією системи ПРО NASAMS.

Читайте також: Україна просить у США зенітно-ракетні комплекси Patriot - CNN

Дивитись відео 06:42 Партизани як рушій спротиву російській окупації (26.06.2022)