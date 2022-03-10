G7 закликала експортерів нафти і газу збільшити поставки на тлі війни в Україні

Міністри енергетики країн Великої сімки (G7) закликали великі країни-виробників нафти і газу збільшити поставки, щоб знизити вплив російського вторгнення в Україну на ціни. Відповідну спільну заяву оприлюднили у четвер, 10 березня.

"Ми закликаємо країни-виробників нафти і газу діяти відповідально та перевірити свою здатність нарощувати поставки на міжнародні ринки, особливо там, де виробництво працює не на повну потужність, зокрема ОПЕК має відігравати ключову роль ", - заявили міністри енергетики G7.

Вони додали, що "необхідно розглянути ефективні заходи, щоб зупинити підвищення цін на газ".

Європейські ціни на газ і сиру нафту підскочили до рекордного рівня цього тижня через побоювання щодо поставок внаслідок російського вторгнення в Україну 24 лютого.

Сполучені Штати та Великобританія, обидві країн-члени G7, оголосили на початку цього тижня, що припиняють імпорт російських енергоносіїв у відповідь на розв'язану Росією війну, що спричинило чергове зростання цін. Водночас міністри не змогли досягти консенсусу щодо будь-якого загального ембарго на постачання російської нафти.

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У заяві міністри наголосили, що готові "працювати разом, щоб забезпечити диверсифікацію джерел енергії, постачання, маршрутів та транспортних засобів", і підкреслили дедалі більшу роль скрапленого природного газу в енергетичному балансі.

Міністри енергетики G7 висловили "серйозним занепокоєння" через тягар, який лягає на домогосподарства і бізнес через сплеск цін, "особливо в європейських країнах", водночас вони визнали, що він "найгостріше буде відчуватися в країнах, що розвиваються".