G7 закликала Китай чинити тиск на РФ для завершення війни

У комюніке саміту в Хіросімі лідери Великої сімки закликали Пекін вплинути на Москву, щоб Росія вивела війська з України.

Лідери країн Великої сімки (G7) закликали Китай чинити тиск на Москву, щоб Росія припинила війну і вивела війська з України. Про це йдеться в комюніке саміту G7 у Хіросімі, опублікованому в суботу, 20 травня.

"Ми закликаємо Китай підтримати всеосяжний, справедливий і міцний мир на основі територіальної цілісності, принципів і цілей Статуту ООН, зокрема за допомогою прямого діалогу з Україною", - йдеться в документі. Країни G7 зазначили, що ще активізують дипломатичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку України, а також збільшать "ціну" для тих, хто допомагає Росії.

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Лідери Великої сімки наголосили, що, з огляду на "роль Китаю в міжнародній спільноті та розмір його економіки", необхідно співпрацювати з Пекіном "у розв'язанні глобальних проблем і в галузях, що становлять взаємний інтерес". У комюніке міститься заклик до Пекіна співпрацювати, зокрема у сфері захисту клімату, охорони здоров'я, вирішення проблем бідних країн і зміцнення економічної стабільності.

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Окремо лідери G7 наголосили на "важливості миру і стабільності в Тайванській протоці для безпеки і процвітання міжнародного співтовариства". Країни Великої сімки заявили, що в їхньому принциповому ставленні до Тайваню "немає жодних змін", і закликали до "мирного вирішення" конфліктів між Пекіном і Тайбеєм. "Ми рішуче відкидаємо будь-які односторонні спроби змінити статус-кво за допомогою насильства і примусу", - йдеться в комюніке.

Що стосується економічної політики щодо Пекіна, лідери G7 заявили, що їхній підхід "не спрямований на те, щоб завдати шкоди Китаю" або "завадити економічному прогресу і розвитку" країни. "Китай, що зростає, і який грає за міжнародними правилами, становить глобальний інтерес. Ми не роз'єднуємося і не відвертаємося. Водночас ми визнаємо, що економічна стійкість вимагає зниження ризиків і диверсифікації", - наголошується в документі.