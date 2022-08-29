G7 закликає надати МАГАТЕ безперешкодний доступ до ЗАЕС

Експерти Великої сімки наголошують, що у членів місії має бути "безпечний і безперешкодний" доступ до ядерних об'єктів і персоналу. Місія МАГАТЕ прибуде на Запорізьку АЕС пізніше цього тижня.

Експерти країн Великої сімки (G7) закликали надати безперешкодний доступ для спеціальної місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка прямує до окупованої Росією Запорізької атомної станції (ЗАЕС). Таку заяву група директорів G7 з питань нерозповсюдження ядерної зброї оприлюднила в понеділок, 29 серпня, повідомляє AFP. "Співробітники МАГАТЕ повинні мати своєчасний, безпечний та безперешкодний доступ до всіх ядерних об'єктів на території України, а також можливість безпосередньо спілкуватися з персоналом, відповідальним за експлуатацію цих об'єктів", - йдеться в заяві групи директорів G7 з питань нерозповсюдження ядерної зброї.

Читайте також: Зеленський про ЗАЕС: Ми були за крок від катастрофи

В понеділок зранку гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, який очолить місію на ЗАЕС, повідомив, що члени спеціальної місії вирушили до станції і мають прибути "пізніше цього тижня".

Раніше декілька співробітників станції розповіли виданню The Telegraph на умовах анонімності, що російські військові погрожують персоналу ЗАЕС і проводять з ними "підвальні" розмови. В "Енергоатомі" попереджають, що це відбувається з метою "нерозголошення ними свідчень про злочини окупантів на станції та використання її як військової бази".

Найважча місія в історії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив у понеділок, що місія МАГАТЕ на окупованій Росією Запорізькій атомній станції в Україні буде найважчою в історії агенства.

"Ця місія буде найважчою в історії МАГАТЕ, враховуючи активні бойові дії, які веде Російська Федерація на місці, а також дуже нахабний спосіб, яким Росія намагається легітимізувати свою присутність", - сказав Кулеба під час візиту до Стокгольма.

Тим часом у Кремлі переконують, що зацікавлені у роботі місії МАГАТЕ на захопленій військами РФ Запорізькій АЕС та відкриті до співпраці. "Росія зацікавлена у цій місії делегації МАГАТЕ, брала участь у її підготовці, відкрита до співпраці та взаємодії", - заявив у понеділок прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Раніше російські окупанти неодноразово обстрілювали територію Запорізької АЕС - найбільшої атомної електростанції в Європі, яку захопили російські війська. 25 серпня ЗАЕС вперше в історії повністю відключили від енергомережі, проте пізніше станцію знову підключили до енергомережі України.

За таких умов, як повідомляє оператор усіх атомних станцій України "Енергоатом", існує ризик витоку радіації. "В результаті періодичних обстрілів інфраструктуру станції пошкоджено, є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, висока пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні компанії.