G7 забороняє інвестиції "у ключові сектори" економіки Росії

Країни Великої сімки (G7) запроваджують нові санкції проти Росії. Вони торкнуться, зокрема, "ключових секторів російської економіки", держустанов, які виступають її "основним драйверами", та військово-промислового комплексу РФ.

Як зазначається у заяві країн-членів G7 від четверга, 7 квітня, санкції щодо російського ВПК мають сприяти руйнуванню потенціалу російських збройних сил. Серед секторів, на які поширяться обмеження, наголошується на енергетичному. "Ми розглядаємо нові інвестиції в економіку Російської Федерації як несумісні з нашими інтересами у сфері безпеки та нашим прагненням завершити цю війну", - наголошується у заяві.

Країни G7 також пообіцяли розширити експортні обмеження щодо товарів та послуг, продовжити відключення російських банків "від глобальної фінансової системи" та запровадити нові санкції щодо представників російських еліт та членів їхніх родин.

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ЄС готується запровадити санкції щодо російської енергетичної галузі

Напередодні Великобританія оголосила про замороження російських активів на суму 350 мільярдів доларів (321 мільярд євро) у зв'язку з війною РФ, що триває проти України. Як зазначили у Лондоні, Росії більше недоступні "більше 60 відсотків валютних резервів у розмірі 604 мільярди доларів".

Тим часом Євросоюз готується запровадити санкції проти російської енергетичної галузі. У квітні Єврокомісія запропонувала заборонити імпорт вугілля з РФ на суму 4 мільярди євро на рік, а також ввезення деревини, цементу та алкогольних напоїв.