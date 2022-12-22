G7 у 2023 році надасть Україні $32 млрд бюджетної підтримки

Війна Росії проти України - новини четверга, 22 грудня.

++17.20++

Київ хотів би розпочати імпорт електроенергії з Європи, але для цього їй знадобиться фінансова підтримка партнерів, адже її вартість в європейських країнах втричі вища, ніж в Україні, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". "Це гроші, які теоретично будуть необхідні для компенсації різниці між європейською і українською ціною, можуть скласти до 800 мільйонів євро. Але це залежить від обставин. Якщо ми переживемо грудень - уже 200 мільйонів нам не потрібно, прожили січень - залишається 400 мільйонів", - зазначив він.

Прем'єр додав, що за збереження поточної ситуації, для сталого проходження опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 350 мільйонів кубічних метрів газу у січні-березні, на що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз Україна" вже отримала кошти. "Інша ситуація, якщо нам потрібно буде спалювати газ на газових теплоелектроцентралях. Це цілком ймовірно. Тому ми зараз говоримо про необхідність ще двох мільярдів кубів газу", - зауважив Шмигаль, додавши, що в цьому напрямку також потрібна фінансова підтримка партнерів.

Тисячі нових могил під Маріуполем

++17.11++

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області та його околицях виявлено близько 10 300 нових могил, більшість з них - на території кладовища у населеному пункті Старий Крим. Про це повідомляє агентство AP, яке проаналізувало супутникові знімки за період від березня до грудня цього року. Загальна площа ділянки, де розташовано нові могили, становить понад 51 500 квадратних метрів.

Журналісти AP також переглянули відзняті дронами відео й з'ясували, що росіяни використовували важку техніку для копання довгих траншей, які потім засипали. Могили виглядають як земляні насипи, іноді з дерев'яними хрестами з іменами та датами, але переважно з написаними від руки цифрами на невеликих табличках. Деякі могили позначено більш ніж одним номером, що потенційно вказує на те, що там закопано більш ніж одне тіло. В агентстві підрахували кількість могил у визначеній ділянці цвинтаря і дійшли висновку, що одна могила займає площу у приблизно шість квадратних метрів. Журналісти також застосували таку ж методологію підрахунку на менших кладовищах у населених пунктах Мангуш та Виноградне, де з березня окупанти вирили аналогічні братські могили.

++16.51++

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у четвер із президентом Польщі Анджеєм Дудою. "Дорогою додому зустрівся з другом України - президентом Польщі Анджеєм Дудою. Підбили підсумки року, який приніс історичні виклики через повномасштабну війну. Обговорили стратегічні плани на майбутнє, двосторонні відносини та взаємодії на міжнародному рівні у 2023 році", - написав Зеленський у Telegram. Він також опублікував відеокадри свого прибуття до Польщі та зустрічі з Дудою.

У 2023 році Україна отримає 32 мільярди доларів від G7

++16.41++

Країни Великої сімки планують 2023 року надати Україні бюджетну підтримку у розмірі щонайменше 32 мільярди доларів США, йдеться у спільній заяві міністрів фінансів G7, що зустрічалися у четвер. Ця сума вже погоджена учасниками G7, заявив у четвер у Берліні міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер (Christian Lindner). У документі також міститься заклик до інших держав надавати Україні фінансову підтримку. Однак, значна частина допомоги, узгодженої до цього часу, має надходити не у вигляді грантів, а у вигляді кредитів, зокрема, близько 18 мільярдів євро від Європейського Союзу, зауважує агенція dpa.

++16.27++

Україна має все необхідне для виходу з можливого блекауту, але при найбільш серйозних пошкодженнях енергетичної інфраструктури на це знадобиться більше тижня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "При найбільш складному випадку повного блекауту, коли взагалі все розбито, вихід займає від 7 до 10 днів. Це за розрахунками наших енергетиків. Підкреслю, це теоретичні розрахунки, бо світ не переживав ще таких речей", - зазначив прем'єр в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", опублікованому у четвер.

Він додав, що влада готується "до усіх можливих сценаріїв", керівникам місцевих громад вже передано плани реагування на випадок критичних ситуацій під грифом "Для службового користування". Для забезпечення виживання мешканців великих міст у критичній ситуації планується збільшення кількості пунктів незламності. Якщо минулого тижня їх по Україні було близько п'яти тисяч, то вже за два тижні їх буде вже від 15-17 тисяч, зазначив прем'єр.

++16.19++

Очікується, що рівень інфляції у річному обчисленні в Україні поступово зменшиться з 30 відсотків наприкінці 2022 року приблизно до 22,5 відсотка наприкінці 2023 року, йдеться у меморандумі про економічну та фінансову політику моніторингової програми за участю ради директорів Міжнародної валюти фонду. "(Це) відображає залишкові наслідки перебоїв у постачаннях та руйнування виробничих потужностей на тлі нижчих світових цін на енергоносії", - наголошується в документі, оприлюдненому на сайті мінфіну у четвер.

++16.10++

Німецька федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія передала Дніпропетровській області 370 генераторів, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "Сьогодні приїхала перша партія - 264. Наступного тижня чекаємо решту. Наші громади встановлюватимуть генератори у Пунктах незламності, лікарнях, соціальних установах. Дякую німецьким партнерам за підтримку", - написав Резніченко в Telegram.

++16.05++

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі високо оцінила виступ президента України Володимира Зеленського у Конгресі США. "Уночі Володимир Зеленський зробив звернення до Конгресу про рішучість українського народу і надихнув нас своїм посланням про єдність, мужність і стійкість перед російською агресією. Захищаючи свою демократію, вони борються за демократію всюди", - написала вона у Twitter.

++16.01++

Німецька Кредитна установа з відновлення (KfW) надасть КП "Чернівціводоканал" грант у розмірі 16,4 мільйона євро на модернізацію муніципального водного господарства у Чернівцях. Як повідомила пресслужба мінрегіону, кошти гранту будуть спрямовані на реконструкцію магістрально-водопровідних мереж, насосних станцій та очисних споруд, закупівлю та монтаж обладнання - смарт-лічильники, ремонтні та вимірювальні прилади, обладнання для хімілабораторії, спецтранспорт, інструменти тощо.

++15.49++

У Німеччині завершено націоналізацію енергетичного концерну Uniper, який раніше був найбільшим в країні імпортером газу з Росії і зазнав значних збитків через припинення постачання російських енергоносіїв. Участь держави в концерні забезпечена, повідомили міністерства економіки та фінансів ФРН у спільній заяві у четвер.

++15.31++

За матеріалами Служби безпеки України (СБУ) оголошено у розшук колишнього народного депутата від "Партії регіонів", який підтримував агресію РФ і закликав отримувати російські паспорти, повідомляє СБУ. "За матеріалами Служби безпеки повідомлено про підозру колишньому народному депутату України, який публічно підтримав російську збройну агресію проти нашої держави. Зловмисником є представник Харківського осередку "Партії регіонів". Саме від цієї політсили він п’ять разів обирався до українського парламенту", - йдеться у повідомленні української спецслужби у телеграм-каналі у четвер. За даними українських ЗМІ, зокрема агентства "Інтерфакс-Україна", йдеться про Дмитра Святаша.

++15.15++

Німецький оборонний концерн Rheinmetall розпочав передачу Україні високопрохідних тактичних військових автомобілів з гаковим навантаженням HX 8x8, загалом планується поставити 26 вантажівок, йдеться в повідомленні компанії. Загальна вартість переданих вантажівок становитиме 12,5 мільйона євро, уточнює агенція dpa. Також у 2023 році Rheinmetall за підтримки уряду ФРН поставить в Україну польовий госпіталь.

HX 8x8 Фото: Pavol Sahar/TASR/picture alliance/dpa

++14:55++

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру римо-католицькому священнику через заперечення ним злочинів російських військових у Бучі.



"СБУ зібрала докази вини настоятеля парафії Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької церкви в антиукраїнській діяльності. Він публічно виправдовував збройну агресію РФ та заперечував воєнні злочини російських загарбників проти українців. У своїх "промовах" перед вірянами священник називав "постановкою" факти численних вбивств і катувань людей рашистами у Бучі. Крім цього, настоятель закликав не довіряти офіційній інформації українських державних установ та масмедіа про вчинені агресором воєнні злочини", - йдеться у повідомленні.



Йому повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників. Обвинувальний акт скерували до суду.





++14:37++

Часів Яр на Донеччині знову опинився під ударом з боку російських військ із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще двоє дістали поранень. Пошкоджені багатоквартирні будинки, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++14:23++

Прикордонники: Рогозіну "повідомили", що в Україні він перебуває незаконно

У Державній прикордонній службі України прокоментували поранення ексглави Роскосмосу Дмитра Рогозіна в окупованому Донецьку.

"Днями Держприкордонслужба встановила, що громадянин РФ Рогозін незаконно перетнув український кордон, та знайшла його місце перебування на тимчасово окупованій Росією території в Донецькій області. Особисто вручити протокол порушнику прикордонники не змогли, а тому цій особі його "передали" під час святкування ним дня народження небайдужі товариші", - йдеться в повідомленні.

Рогозін, святкуючи день народження в Донецьку, отримав основне поранення в спину, осколкові - в голову, сідниці та стегно нібито внаслідок обстрілу Збройними силами України, за повідомленнями російських пропагандистських ЗМІ. Дістати уламок з його хребта лікарі не змогли, але його стан начебто задовільний.

У ресторані були й інші поранені, зокрема так званий "прем'єр" псевдоутворення "ДНР" Віталій Хоценко, та навіть загиблі.

++14:02++

Міністри закордонних справ Великої сімки проведуть сьогодні онлайн-зустріч задля обговорення протидії агресії Росії проти України, повідомляє японське інформаційне агентство Kyodo з посиланням на уряд.

++13:43++

Макрон вважає вступ України до НАТО малоймовірним

Президент Франції Еммануель Макрон вважає вступ України до НАТО "малоймовірним сценарієм". За його словами, членство України в Північноатлантичному альянсі буде сприйняте Росією як конфронтація.

Макрон і далі наполягає на необхідності надання Росії гарантій безпеки Фото: Thibault Camus/AP/picture alliance

"Незалежно від того, чи вступить Україна до НАТО - а це не найімовірніший сценарій - їй доведеться надати гарантії безпеки", - заявив Макрон в інтерв'ю французькій газеті Le Monde, американській The Wall Street Journal і ліванській An Nahar. При цьому він далі наполягає і на гарантіях безпеки Росії після закінчення війни, що вже різко критикували як в Україні, так і в Європейському Союзі та НАТО.

"Зрештою, нам доведеться посадити всіх за стіл переговорів. І тому всі, хто читає мені моралі, повинні пояснити, з ким вони будуть сидіти за одним столом. Я не хочу, щоб єдиними, хто наступного дня (після завершення війни. - Ред.) вестиме переговори, були лише китайці та турки", - пояснив Макрон свою позицію.

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++13:22++

Вночі на Миколаївщині збили російську керовану авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59МК2, випущену військами РФ з багатофункціонального винищувача Су-35 з Чорного моря. Про це повідомили в повітряному командуванні Збройних сил України "Південь".

++12:53++

Хорватія планує спрямувати майже три мільйони євро на придбання для України розмінувальних машин, повідомили в українському міністерстві внутрішніх справ.

++12:25++

У Росії зайнявся авіаносний крейсер

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що на єдиному в російському флоті авіаносному крейсері "Адмірал Кузнєцов" сталася пожежа.

"Адмірал Кузнєцов" уже горів у грудні 2019 року Фото: picture-alliance/dpa/TASS/L. Fedoseyev

Він, за їхніми даними, стояв на ремонті в Мурманську. Про причини вони не пишуть, але запевняють, що людей евакуювали і ніхто не постраждав.

++11:56++

Саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого

Європейський Союз та Україні проведуть саміт 3 лютого 2023 року, повідомив журналістам офіційний представник ЄС.

"Є відкрите запрошення президентові (України Володимиру. - Ред.) Зеленському відвідати Брюссель", - цитує його агенція Reuters. Водночас достеменно місце проведення саміту не визначене, додав чиновник.

Основними темами саміту стане продовження підтримки Євросоюзом України у війні, розв'язаній Росією, та шлях України до членства в ЄС.

++11:31++

"Година для України": знакові місця світу знеструмилися

На знак солідарності з Україною, яка потерпає від ударів РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури, у понад 60 відомих місцях світу на годину вимкнули світло вчора ввечері.

Різдвяна ялинка в Києві працює від генераторів Фото: Mustafa Ciftci/AA/picture alliance

До акції "An Hour For Ukraine" ("Година для України") долучилися Ніагарський водоспад, телевежа Торонто, Сіднейська опера, Римський Колізей, Лондонський Альберт-гол мистецтв і наук, штаб-квартира Північноатлантичного альянсу (НАТО), будівлі інституцій Європейського Союзу в Брюсселі, мерії Парижа. Також на годину занурилися в темряву головні різдвяні ялинки Нью-Йорка, Лондона, Праги, Риги, Софії та Ватикану.

Кампанія спрямована на збір 10 мільйонів доларів через краудфандингову платформу United24 для закупівлі тисячі генераторів українським лікарням.

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++11:02++

Російські війська активно залучають білоруських інструкторів для навчання своїх мобілізованих, ідеться у щоденному звіті британської військової розвідки.

Розвідка міністерства оборони Великобританії вважає, що це свідчить про нестачу російських інструкторів, багато з яких нині воюють в Україні чи загинули там, а також про виснаження військ РФ, які беруть участь у війні проти України.

++10:35++

Президент РФ Володимир Путін продовжує використовувати риторику, пов'язану з ядерними озброєннями, лише для "заспокоєння" внутрішньої ультраправої аудиторії та шантажування Заходу, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

На думку експертів, заяви Путіна зі згадуванням ядерної зброї РФ, наприклад, гіперзвукових боєголовок "Авангард" чи міжконтинентальних балістичних ракет "Сармат", не вказують на підготовку Росії до їхнього застосування.

++10:07++

Коментуючи рішення президента США Джо Байдена надати Україні систему протиповітряної оборони Patriot, здатну збивати крилаті ракети, балістичні ракети малої дальності та літаки на великій відстані, український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що воно відкриває двері для інших "Патріотів".

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++09:40++

Сенат США затвердив кандидатуру нової посолки в РФ

Сенат (верхня палата Конгресу. - Ред.) затвердив кандидатуру Лінн Трейсі на посаду нового посла США в Росії.

Лінн Трейсі Фото: CHIP SOMODEVILLA/AFP/Getty Images

За неї проголосували 93 сенатори, проти - два. Трейсі, яка зараз працює посолкою у Вірменії, стане першою американкою, яка займе таку посаду в РФ. Вона вже працювала в Москві, наприкінці 1980-х і в 2014-2017 роках заступницею посла.

На новій посаді вона замінить Джона Саллівана, який покинув посаду 4 вересня. З тих пір посольство очолює тимчасова повірена Елізабет Руд.

++09:12++

Голови обласних військових адміністрацій прозвітували про ситуацію в регіонах за підсумком доби 21 грудня:

На Херсонщині через обстріли з боку солдатів РФ загинула людина, ще шестеро отримали поранення різного ступеню тяжкості. За добу область обстрілювали 60 разів з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. Під вогнем знову опинилися житлові квартали Херсона. Росіяни атакували суднобудівний завод, приватні та багатоквартирні будинки, йдеться у ранковому зведенні Ярослава Янушевича.

з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. Під вогнем знову опинилися житлові квартали Херсона. Росіяни атакували суднобудівний завод, приватні та багатоквартирні будинки, йдеться у ранковому зведенні Ярослава Янушевича. На Донеччині внаслідок російських обстрілів дістали поранень троє мирних мешканців: двоє у Торецьку та один у Бахмуті, повідомив Павло Кириленко.

На Миколаївщині внаслідок артилерійських ударів армією РФ по портовій зоні та населеному пункту Очаківської громади зазнали поранень троє людей, серед яких 10-річний хлопчик. Обстрілами пошкоджені 16 житлових будинків, розповів Віталій Кім.

На Дніпропетровщині госпіталізували восьмирічну дівчинку з Марганця. У місті пошкоджені до 20 приватних будинків і чотири електромережі. У Червоногригорівській громаді понівечені 20 будинків та обірвані шість ліній електропередач. Усього дві відповідні громади Нікопольського району росіяни вісім разів обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Ураган" і "Град" та з важкої артилерії, випустивши понад 50 снарядів, написав Валентин Резніченко.

На Харківщині двоє цивільних постраждали від російських мін і нерозірваних боєприпасів: 45-річний тракторист дістав осколкових поранень, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої, 39-річний чоловік отримав поранення, намагаючись розібрати боєприпас у себе вдома, проінформував Олег Синєгубов.

++08:44++

Російські ЗМІ повідомили, що ексглава Роскосмосу Дмитро Рогозін був поранений в окупованому Донецьку, святкуючи день народження. Нібито внаслідок обстрілу Збройними силами України він отримав основне поранення в спину, осколкові - в голову, сідниці та стегно, але загрози його життю немає. Водночас у ресторані є інші поранені та навіть загиблі.

++08:20++

Генштаб: Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч військових

Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч військових, три тисячі танків та близько шести тисяч інших бронемашин, заявляє в ранковому зведенні генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).

Знищений на Херсонщині російський танк Фото: Celestino Arce/NurPhoto/picture alliance

"З метою будівництва фортифікаційних споруд у Бєлгородській області, місцеве російське керівництво оголосило про набір добровольців, за грошову винагороду, для облаштування окопів, траншей та встановлення бетонних конусів", - ідеться також у зведенні.

За минулу добу війська РФ завдали шести ракетних і 15 авіаційних ударів, зокрема і по цивільних об'єктах в Запорізькій області, а також здійснили 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

ЗСУ 21 грудня відбили атаки російської армії в районах чотирьох населених пунктів у Луганській області та 12 - в Донецькій.

Українська авіація вчора завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ, знищила три російських безпілотники. Ракетники та артилеристи вразили три пункти управління та два райони зосередження сил окупантів.

++08:02++

США представили нові обмеження на експорт технологій російській приватній військовій компанії "Вагнер". Її додали до торгового "чорного списку" в 2017 році, після анексії Росією українського Криму. "Тепер вона буде позначена як кінцевий користувач військового обладнання та зіткнеться з новими жорсткими обмеженнями на доступ до технологій, вироблених у будь-якій точці світу на американському обладнанні", - повідомляє агенція Reuters.

++07:45++

У межах візиту до США президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Ненсі Пелосі - спікеркою Палати представників США (нижньої палати Конгресу. - Ред.) Він висловив сподівання, що Конгрес затвердить 45 мільярдів доларів фінансової підтримки США для України на 2023 рік. Пелосі також зауважила, що візит Зеленського відбувається в час, коли Конгрес готує черговий важливий раунд безпекової, гуманітарної та економічної допомоги. "Сподіваюся, протягом 48 годин це станеться", - сказала вона.

Крім того, Зеленський зустрівся з лідером республіканської меншості в Сенаті (верхній палаті парламенту США. - Ред.) Мітчем Макконнеллом, лідером демократичної більшості Сенату Чаком Шумером та лідером меншості в Палаті представників Кевіном Маккарті. Він обговорив з ними необхідність збереження двопалатної та двопартійної підтримки України і зазначив важливість підтримки української ініціативи щодо створення спеціального міжнародного трибуналу стосовно злочину агресії РФ проти України та впровадження дієвого механізму компенсації Росією завданих Україні збитків.

++07:29++

Зеленський виступив перед конгресменами і подарував їм "бойовий" прапор з Бахмута

Президент України Володимир Зеленський виступив перед Конгресом США в рамках свого першого закордонного візиту за час повномасштабної війни, розв'язаної Росією.

Зеленський передав Конгресу США бойовий прапор з Бахмута Фото: Carolyn Kaster/AP Photo/picture alliance

"Ми перемогли Росію в битві за думки світу", - сказав він і додав, що далі треба перемогти Кремль на полі битви. Зеленський зауважив, що американці можуть допомогти Україні прискорити цю перемогу.

Він наголосив, що "Україна ніколи не просила й не просить, щоб американські солдати воювали" в Україні, бо українці "можуть самі керувати американськими танками й літаками". Водночас президент визнав, що наявної зараз у Збройних сил України артилерії - не достатньо. "Ваші гроші - це не благодійність. Це інвестиція у глобальну безпеку та демократію, до якої ми ставимося найвідповідальніше", - запевнив він конгресменів.

Після промови, під час якої Зеленському аплодували близько 20 разів, президент України подарував конгресменам "бойовий" прапор з Бахмута - нині найгарячішої точки на лінії фронту.

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