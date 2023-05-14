G7 та ЄС обговорюють ембарго на відновлення імпорту газу РФ

Велика сімка та Євросоюз обговорюють ембарго на відновлення імпорту газу з Росії тими маршрутами, якими Москва раніше зрізала поставки, пише Financial Times.

Країни-члени Великої сімки (G7) та Європейський Союз обговорюють запровадження ембарго в рамках одинадцятого пакета санкцій на відновлення імпорту газу з РФ тими маршрутами, якими Москва раніше зрізала поставки. Про це повідомила в неділю, 14 травня, газета Financial Times (FT) із посиланням на офіційних осіб, які беруть участь у переговорах.

Рішення має бути схвалено за підсумками саміту G7 у Хіросімі 19 травня.

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У разі затвердження цей захід перешкодить можливому відновленню експорту російського газу трубопроводами до таких країн, як Польща та Німеччина, куди Росія припинила поставки минулого року, зазначає FT.

Захід прагне, щоб Росія не отримала приросту доходів від продажу енергоносіїв, а також посилити економічний тиск на Москву через 15 місяців після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Нагадаємо, російський газовий монополіст "Газпром" 31 серпня 2022 року на 60 відсотків скоротив постачання до Німеччини газопроводом "Північний потік", пославшись на проблеми з турбінами компанії Siemens Energy. У липні газопровід повністю зупинили на десятиденний плановий ремонт, потім обсяги прокачування знизилися вже на 80 відсотків пропускної спроможності газогону. Наприкінці серпня було оголошено про нові позапланові триденні профілактичні роботи, після яких постачання німецького ринку більше не відновилося.

Потім, 26 вересня 2022 року, відбулася диверсія на "Північних потоках", яка майже повністю зруйнувала ці газопроводи.

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